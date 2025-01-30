Дьяков: 18 матчей Лиги чемпионов одновременно — сумасшествие. Старый формат был круче

«Новый формат Лиги чемпионов непривычен. Все привыкли к старому групповому этапу, где всё было круто. Сейчас добавили два лишних матча, и теперь играют восемь встреч. Но, с другой стороны, в плей-офф могли не выйти “Манчестер Сити” и “ПСЖ”, однако в итоге дальше прошли все. Мне кажется, во всём футболе становится больше матчей, а у игроков — меньше времени отдыхать. Всё — ради денег.