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Назван лучший футболист тура в Лиге чемпионов

Роджерс из «Астон Виллы» признан лучшим игроком тура в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В домашнем матче против «Селтика» из Глазго (4:2) англичанин оформил хет-трик.

Также на награду лучшему футболисту недели претендовали нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле и форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

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