Назван лучший футболист тура в Лиге чемпионов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В домашнем матче против «Селтика» из Глазго (4:2) англичанин оформил хет-трик.
Также на награду лучшему футболисту недели претендовали нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле и форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.