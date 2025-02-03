Почему Перес ненавидит зимние трансферы? Их снова нет, хотя «Реал» в патовой ситуации

«Реал» богат, однако не ровня «Манчестер Сити», который может устроить экстренную закупку на € 150 млн. С другой стороны, Перес всегда был безжалостен к тренерам. Если команда не добивалась необходимых результатов — президент прощался с ними без особых сомнений. И здесь Анчелотти действительно не позавидуешь, особенно с учётом того, что на матч с «Сити» в ЛЧ нет адекватной обороны. Алаба только восстановился после «крестов» и набирает форму, Тчуамени не защитник. Есть Асенсио, который удивляет зрелостью и навыками, но у него нет опыта игры в настолько больших матчах.