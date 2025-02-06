УЕФА обсуждает отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ, пишут СМИ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает вариант отмены дополнительного времени в матчах Лиги чемпионов и проведения серии пенальти в случае ничейного результата в двухматчевом противостоянии, сообщает The Guardian.
По информации источника, вопрос рассматривается серьезно, но изменение этого правила в середине цикла продажи телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно. Отмечается, что любое изменение правил должно быть ратифицировано исполкомом УЕФА, последняя крупная реформа заключалась в отмене правила выездного гола в 2021 году.
Подчеркивается, что отмена дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов может стать новым шагом на пути к сокращению количества минут игры ведущих клубов в еврокубках.