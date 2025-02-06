Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УЕФА обсуждает отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ, пишут СМИ

The Guardian: УЕФА обсуждает отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает вариант отмены дополнительного времени в матчах Лиги чемпионов и проведения серии пенальти в случае ничейного результата в двухматчевом противостоянии, сообщает The Guardian.

По информации источника, вопрос рассматривается серьезно, но изменение этого правила в середине цикла продажи телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно. Отмечается, что любое изменение правил должно быть ратифицировано исполкомом УЕФА, последняя крупная реформа заключалась в отмене правила выездного гола в 2021 году.

Подчеркивается, что отмена дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов может стать новым шагом на пути к сокращению количества минут игры ведущих клубов в еврокубках.

Лига чемпионов: таблица и календарь