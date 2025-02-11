Первый матч «Реала» и «Сити» в истории. От составов и развязки надо заряжаться ностальгией

Из стартового состава «Ман Сити» по-прежнему играет только один футболист. Это тот самый Настасич, он выступает в Испании за «Леганес». Компани сейчас тренирует «Баварию» — нынешний сезон для него первый в немецком клубе. И это после вылета с «Бёрнли» в Чемпионшип! Карлос Тевес работал тренером «Индепендьенте», но сейчас без работы. Как и Хави Гарсия, ранее входивший в тренерский штаб «Бенфики». Кстати, в своё время он поиграл за «Зенит», а Манчини работал тренером клуба из Санкт-Петербурга. Яя Туре сейчас входит в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии. Джолеон Лескотт работал в тренерском штабе сборной Англии при Ли Карсли. 33-летний Джек Родуэлл ещё не завершил карьеру, хотя сейчас сидит без работы. Его последним клубом был австралийский «Сидней». И да, из запасных до сих пор в строю Эдин Джеко. Ему 38, но в этом сезоне он забил уже 12 голов за «Фенербахче». Кстати, играет босниец под руководством… Моуринью.