«Реал» не разорвет «Сити». 5 причин, почему Гвардиола даст бой Анчелотти

Основная проблема, что Вальверде не будет в центре. Он дико вынослив, но всё же закрывать две позиции разом не под силу даже ему. Отсутствие Феде в центре — великолепная новость для «Сити». Конечно, центр поля Гвардиолы — в каком бы сочетании он ни был — в этом сезоне далёк от идеала. Травма Родри вообще чудовищным образом всё порушила. Однако теперь и у «Реала» есть большая потеря в середине. Так что в этой зоне шансы более-менее выравниваются. Тем более новичок «Сити» Нико Гонсалес тяжёлой травмы в прошедшие выходные избежал. И вроде бы сможет сегодня выйти на поле.