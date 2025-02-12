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Невероятная развязка в матче «Сити» и «Реала». Команды Гвардиолы и Анчелотти снова устроили супершоу

Гости за пять минут превратили 1:2 в 3:2.

Источник: Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images

«Манчестер Сити» против «Реала» — новая классика Лиги чемпионов. Два топ-клуба с выдающимися тренерами и россыпью звездных футболистов встречаются друг с другом вот уже пятый раз за последние шесть лет, начиная с розыгрыша-2019/20. И каждый раз это невероятно зрелищно, увлекательно и драматично.

Новость

В 2020-м два матча ⅛ финала разделили не три недели, как обычно, а пять с половиной месяцев. Команды успели сыграть в конце февраля в Мадриде, когда Пеп Гвардиола поставил центрфорварда Габи Жезуса на левый край полузащиты, «Сити» выиграл 2:1, а потом уже в начале августа, после ковидной паузы, закрепил успех на пустом «Этихаде» (2:1).

Весной 2022-го команды выдали одно из лучших противостояний в истории еврокубков. Яркое шоу в Манчестере (4:3 в пользу «Сити») и суперволевое возвращение «Реала» в Мадриде с чудо-сейвом Тибо Куртуа после удара Джека Грилиша, двумя голами Родриго на 90-й и 90+1-й минутах и контрольным выстрелом Карима Бензема в овертайме (3:1).

Год спустя — новая встреча в полуфинале, ничья в Мадриде (1:1) и космический футбол в исполнении «Сити» в ответном матче. Те 4:0, возможно, в принципе лучший матч в истории «горожан». Наконец, прошлый сезон, ¼ финала, две ничьих (3:3 в Мадриде и 1:1 в Манчестере) и победа «Королевского клуба» в серии пенальти.

Что характерно, если «Реал» и «МС» встречаются в плей-офф, то победитель потом выигрывает Лигу чемпионов. Так было в 2014 году и три последних сезона, исключение тут всего одно — плей-офф-2020, но там в принципе все встало с ног на голову из-за ковида.

Новость

Представить себе сейчас, что нынешние «Реал» или «Сити» возьмут титул, конечно, можно, но с некоторым трудом — настолько проблемные сейчас эти две команды. Про кризис «Ман Сити» было сказано уже достаточно, нужно только добавить, что масштабная закупка в январское трансферное окно — это по большей части инвестиция в будущее, а не попытка починить все здесь и сейчас.

Турбулентность «Реала» — явление по большей части рукотворное, авторства менеджмента клуба. Подписать, наконец, Килиана Мбаппе и привезти Эндрика — это, конечно, здорово, но в сезон мадридцы входили с двумя центральными защитниками — Антонио Рюдигером и Эдером Милитао. Сейчас оба травмированы, и их заменяют недавний кантерано 21-летний Рауль Асенсио и центральный полузащитник Орельен Тчуамени. А дальше начинается эффект лоскутного одеяла, и вот уже Федерико Вальверде вынужден выходить справа в защите, потому что больше некому.

Источник: Кадр из трансляции

У «Сити» в этом плане ситуация намного лучше, потому что как раз к матчу с «Реалом» восстановились Рубен Диаш и Натан Аке, так что и наполнение линии обороны, и состав в целом можно назвать оптимальным.

Впрочем, дело не только в кадровой ситуации. В конце концов в прошлом сезоне «Реал» провел изрядное количество матчей с Тчуамени в центре обороны и Эдуаром Камавинга слева в защите — и ничего, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Просто с приходом Мбаппе нынешняя ситуация в Мадриде стала напоминать «ПСЖ» периода, когда там вместе с французом выступали Неймар и Лео Месси. Тогда парижане оборонялись фактически вшестером, пока звездное трио просто смотрело футбол. Только теперь вместо Неймара — Винисиус. Карло Анчелотти, как может, пытается сбалансировать эту конструкцию, но получается с переменным успехом.

Источник: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Гол Эрлинга Холанна в первом тайме — отличная иллюстрация. «Реал» вроде бы прессинговал, но «Сити» уверенно вышел из-под этого давления и блистательно разобрался в завершающей стадии. Показательно, что никто из игроков гостей вообще не отреагировал на рывок ассистировавшего норвежцу Йошко Гвардиола от центральной линии поля. В этой атаке «Сити» владел мячом полторы минуты подряд и сделал 19 передач.

Но это не отменяет того, что с такой группой атаки «Реал» невероятно опасен в любом состоянии и может наказать за малейшую неточность или оплошность, особенно если у Мбаппе или Винисиуса есть пространство. Гости вполне могли забить первыми, но Эдерсон не дал пробить себя Мбаппе, а в другом эпизоде Натан Аке успел заблокировать попытку Ферлана Менди, когда ворота были уже пустыми. Да и концовка первого тайма определенно осталась за «Реалом», а Мбаппе упустил очередной шанс, послав мяч выше из хорошей позиции.

Источник: Ryan Crockett/DeFodi Images via Getty Images

Кроме того, мы говорим о «Реале» в плей-офф Лиги чемпионов — здесь Мадрид, как мы знаем, способен доставать из себя все и творить чудеса. Что-то подобное мы увидели в первые 20 минут второго тайма, когда лучшим футболистом в составе «Сити» определенно был Эдерсон. Ответный гол «Реала» был логичен, а «закидушка» от Дани Себальоса — шедевр, но забавно, что забил Мбаппе корявым ударом голенью.

Источник: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Но то, что произошло в концовке, пожалуй, уже даже выходит за рамки этой самой мадридской магии в Лиге чемпионов. Казалось, после пенальти, заработанного Филом Фоденом и реализованного Холанном (вопросов по назначению 11-метрового ровно ноль), «Сити» заберет этот матч. Но вместо этого «горожане» решили сделать «Реалу» подарок — ко дню Святого Валентина или какому другому празднику. Получился какой-то шок-контент от игроков «МС», которые впали в коллективный ступор — просто персональными привозами случившееся не объяснить. Последние восемь минут матча — это такой сезон «Сити» в миниатюре.

Источник: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Оправиться после такого будет тяжело, тем не менее счет 2:3 оставляет команде Гвардиолы шансы. В следующую среду на «Сантьяго Бернабеу» — вторая серия шоу.

Автор: Дмитрий Гирин

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь