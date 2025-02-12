Невероятная развязка в матче «Сити» и «Реала». Команды Гвардиолы и Анчелотти снова устроили супершоу

«Манчестер Сити» против «Реала» — новая классика Лиги чемпионов. Два топ-клуба с выдающимися тренерами и россыпью звездных футболистов встречаются друг с другом вот уже пятый раз за последние шесть лет, начиная с розыгрыша-2019/20. И каждый раз это невероятно зрелищно, увлекательно и драматично.
В 2020-м два матча ⅛ финала разделили не три недели, как обычно, а пять с половиной месяцев. Команды успели сыграть в конце февраля в Мадриде, когда Пеп Гвардиола поставил центрфорварда Габи Жезуса на левый край полузащиты, «Сити» выиграл 2:1, а потом уже в начале августа, после ковидной паузы, закрепил успех на пустом «Этихаде» (2:1).
Весной 2022-го команды выдали одно из лучших противостояний в истории еврокубков. Яркое шоу в Манчестере (4:3 в пользу «Сити») и суперволевое возвращение «Реала» в Мадриде с чудо-сейвом Тибо Куртуа после удара Джека Грилиша, двумя голами Родриго на 90-й и 90+1-й минутах и контрольным выстрелом Карима Бензема в овертайме (3:1).
Год спустя — новая встреча в полуфинале, ничья в Мадриде (1:1) и космический футбол в исполнении «Сити» в ответном матче. Те 4:0, возможно, в принципе лучший матч в истории «горожан». Наконец, прошлый сезон, ¼ финала, две ничьих (3:3 в Мадриде и 1:1 в Манчестере) и победа «Королевского клуба» в серии пенальти.
Что характерно, если «Реал» и «МС» встречаются в плей-офф, то победитель потом выигрывает Лигу чемпионов. Так было в 2014 году и три последних сезона, исключение тут всего одно — плей-офф-2020, но там в принципе все встало с ног на голову из-за ковида.
Представить себе сейчас, что нынешние «Реал» или «Сити» возьмут титул, конечно, можно, но с некоторым трудом — настолько проблемные сейчас эти две команды. Про кризис «Ман Сити» было сказано уже достаточно, нужно только добавить, что масштабная закупка в январское трансферное окно — это по большей части инвестиция в будущее, а не попытка починить все здесь и сейчас.
Турбулентность «Реала» — явление по большей части рукотворное, авторства менеджмента клуба. Подписать, наконец, Килиана Мбаппе и привезти Эндрика — это, конечно, здорово, но в сезон мадридцы входили с двумя центральными защитниками — Антонио Рюдигером и Эдером Милитао. Сейчас оба травмированы, и их заменяют недавний кантерано 21-летний Рауль Асенсио и центральный полузащитник Орельен Тчуамени. А дальше начинается эффект лоскутного одеяла, и вот уже Федерико Вальверде вынужден выходить справа в защите, потому что больше некому.
У «Сити» в этом плане ситуация намного лучше, потому что как раз к матчу с «Реалом» восстановились Рубен Диаш и Натан Аке, так что и наполнение линии обороны, и состав в целом можно назвать оптимальным.
Впрочем, дело не только в кадровой ситуации. В конце концов в прошлом сезоне «Реал» провел изрядное количество матчей с Тчуамени в центре обороны и Эдуаром Камавинга слева в защите — и ничего, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Просто с приходом Мбаппе нынешняя ситуация в Мадриде стала напоминать «ПСЖ» периода, когда там вместе с французом выступали Неймар и Лео Месси. Тогда парижане оборонялись фактически вшестером, пока звездное трио просто смотрело футбол. Только теперь вместо Неймара — Винисиус. Карло Анчелотти, как может, пытается сбалансировать эту конструкцию, но получается с переменным успехом.
Гол Эрлинга Холанна в первом тайме — отличная иллюстрация. «Реал» вроде бы прессинговал, но «Сити» уверенно вышел из-под этого давления и блистательно разобрался в завершающей стадии. Показательно, что никто из игроков гостей вообще не отреагировал на рывок ассистировавшего норвежцу Йошко Гвардиола от центральной линии поля. В этой атаке «Сити» владел мячом полторы минуты подряд и сделал 19 передач.
Но это не отменяет того, что с такой группой атаки «Реал» невероятно опасен в любом состоянии и может наказать за малейшую неточность или оплошность, особенно если у Мбаппе или Винисиуса есть пространство. Гости вполне могли забить первыми, но Эдерсон не дал пробить себя Мбаппе, а в другом эпизоде Натан Аке успел заблокировать попытку Ферлана Менди, когда ворота были уже пустыми. Да и концовка первого тайма определенно осталась за «Реалом», а Мбаппе упустил очередной шанс, послав мяч выше из хорошей позиции.
Кроме того, мы говорим о «Реале» в плей-офф Лиги чемпионов — здесь Мадрид, как мы знаем, способен доставать из себя все и творить чудеса. Что-то подобное мы увидели в первые 20 минут второго тайма, когда лучшим футболистом в составе «Сити» определенно был Эдерсон. Ответный гол «Реала» был логичен, а «закидушка» от Дани Себальоса — шедевр, но забавно, что забил Мбаппе корявым ударом голенью.
Но то, что произошло в концовке, пожалуй, уже даже выходит за рамки этой самой мадридской магии в Лиге чемпионов. Казалось, после пенальти, заработанного Филом Фоденом и реализованного Холанном (вопросов по назначению 11-метрового ровно ноль), «Сити» заберет этот матч. Но вместо этого «горожане» решили сделать «Реалу» подарок — ко дню Святого Валентина или какому другому празднику. Получился какой-то шок-контент от игроков «МС», которые впали в коллективный ступор — просто персональными привозами случившееся не объяснить. Последние восемь минут матча — это такой сезон «Сити» в миниатюре.
Оправиться после такого будет тяжело, тем не менее счет 2:3 оставляет команде Гвардиолы шансы. В следующую среду на «Сантьяго Бернабеу» — вторая серия шоу.
Автор: Дмитрий Гирин