Невероятная развязка в матче «Сити» и «Реала». Команды Гвардиолы и Анчелотти снова устроили супершоу

Впрочем, дело не только в кадровой ситуации. В конце концов в прошлом сезоне «Реал» провел изрядное количество матчей с Тчуамени в центре обороны и Эдуаром Камавинга слева в защите — и ничего, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Просто с приходом Мбаппе нынешняя ситуация в Мадриде стала напоминать «ПСЖ» периода, когда там вместе с французом выступали Неймар и Лео Месси. Тогда парижане оборонялись фактически вшестером, пока звездное трио просто смотрело футбол. Только теперь вместо Неймара — Винисиус. Карло Анчелотти, как может, пытается сбалансировать эту конструкцию, но получается с переменным успехом.