«Отрежу себе яйца, если “Реал” победит!» Как же «Манчестер Сити» подставил Агуэро

«Реал» победил «Манчестер Сити» (3:2) в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Тысячи болельщиков шокированы, ведь мадридцы не сломались, несмотря на огромные проблемы в обороне, и перевернули игру на последних минутах. Но один фанат «Сити» опечален особенно — экс-нападающий клуба Серхио Агуэро пообещал отрезать себе яйца, если его бывший клуб проиграет.
Аргентинец в безопасности
Кун сделал смелый прогноз незадолго до матча — во время прямой трансляции в соцсетях:
— «Реал» не сможет обыграть «Сити». Если они победят, я отрежу себе яйца, — сказал Агуэро.
Провокационное заявление получило мощный резонанс — Серхио процитировали, кажется, все мировые футбольные (и не только) издания. Конечно, теперь это главный мем недели.
«Яйца Агуэро смотрят на него после матча»:
«Кто отрежет яйца Агуэро для нас?»:
«Вот из-за кого Агуэро потеряет яйца»:
«Яйца Агуэро в беде»:
«Прояви мужество»:
Шутки забавные, но на самом деле ситуация преувеличена.
В других языках мира такие идиомы тоже присутствуют: англичане обещают съесть шляпу, немцы — веник, французы грозятся отрезать себе руку. Кстати, итальянцы, как и аргентинцы, тоже ставят на кон свои яйца.
Поэтому воспринимать слова Агуэро буквально не стоит. Шоу не будет.
Не ставьте против «Реала»
Забавно, но Серхио — не первый, кто «поставил яйца» на поражение «Реала». В 2015 году отличился тренер «Райо» Пако Хемес — накануне матча со сливочными он пообещал сделать то же самое: «Ставлю свои яйца на то, что мы проведем хороший матч. В день, когда раздавали мозги, мне досталось мало, но когда раздавали яйца, мне достались самые большие. Наша команда безнадежна, когда играет на удержание счета. Если бы мы прижимались к своим воротам, то проигрывали бы каждый матч. Поэтому с “Реалом” от своей философии уж точно не отступим», — обещал Хемес.
И его «Райо» проиграл 2:10.
После матча Хемес был в отчаянии: «Произошедшее нужно забыть как можно скорее. Хочу поддержать своих игроков, они просто подавлены. Давно мы не переживали что-то более абсурдное и позорное. Очень больно заходить в раздевалку и видеть, как плачут профессионалы».
В 2019 году «Райо» все-таки обыграл «Реал» — и Хемес откровенно признался, что теперь может умереть спокойно.
Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 19 февраля.
Автор: Артем Белинин