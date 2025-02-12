«Отрежу себе яйца, если “Реал” победит!» Как же «Манчестер Сити» подставил Агуэро

Забавно, но Серхио — не первый, кто «поставил яйца» на поражение «Реала». В 2015 году отличился тренер «Райо» Пако Хемес — накануне матча со сливочными он пообещал сделать то же самое: «Ставлю свои яйца на то, что мы проведем хороший матч. В день, когда раздавали мозги, мне досталось мало, но когда раздавали яйца, мне достались самые большие. Наша команда безнадежна, когда играет на удержание счета. Если бы мы прижимались к своим воротам, то проигрывали бы каждый матч. Поэтому с “Реалом” от своей философии уж точно не отступим», — обещал Хемес.