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«Отрежу себе яйца, если “Реал” победит!» Как же «Манчестер Сити» подставил Агуэро

Лучше бы Серхио не давал этот прогноз.

Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

«Реал» победил «Манчестер Сити» (3:2) в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Тысячи болельщиков шокированы, ведь мадридцы не сломались, несмотря на огромные проблемы в обороне, и перевернули игру на последних минутах. Но один фанат «Сити» опечален особенно — экс-нападающий клуба Серхио Агуэро пообещал отрезать себе яйца, если его бывший клуб проиграет.

Аргентинец в безопасности

Кун сделал смелый прогноз незадолго до матча — во время прямой трансляции в соцсетях:

— «Реал» не сможет обыграть «Сити». Если они победят, я отрежу себе яйца, — сказал Агуэро.

Провокационное заявление получило мощный резонанс — Серхио процитировали, кажется, все мировые футбольные (и не только) издания. Конечно, теперь это главный мем недели.

«Яйца Агуэро смотрят на него после матча»:

«Кто отрежет яйца Агуэро для нас?»:

«Вот из-за кого Агуэро потеряет яйца»:

«Яйца Агуэро в беде»:

«Прояви мужество»:

Шутки забавные, но на самом деле ситуация преувеличена.

Фраза, сказанная Агуэро («si le ganan al City me corto los huevos») — распространенная идиома в испаноязычных странах, ее не стоит переводить буквально. Русский аналог — «голову на отсечение даю».

В других языках мира такие идиомы тоже присутствуют: англичане обещают съесть шляпу, немцы — веник, французы грозятся отрезать себе руку. Кстати, итальянцы, как и аргентинцы, тоже ставят на кон свои яйца.

Поэтому воспринимать слова Агуэро буквально не стоит. Шоу не будет.

Не ставьте против «Реала»

Забавно, но Серхио — не первый, кто «поставил яйца» на поражение «Реала». В 2015 году отличился тренер «Райо» Пако Хемес — накануне матча со сливочными он пообещал сделать то же самое: «Ставлю свои яйца на то, что мы проведем хороший матч. В день, когда раздавали мозги, мне досталось мало, но когда раздавали яйца, мне достались самые большие. Наша команда безнадежна, когда играет на удержание счета. Если бы мы прижимались к своим воротам, то проигрывали бы каждый матч. Поэтому с “Реалом” от своей философии уж точно не отступим», — обещал Хемес.

И его «Райо» проиграл 2:10.

После матча Хемес был в отчаянии: «Произошедшее нужно забыть как можно скорее. Хочу поддержать своих игроков, они просто подавлены. Давно мы не переживали что-то более абсурдное и позорное. Очень больно заходить в раздевалку и видеть, как плачут профессионалы».

В 2019 году «Райо» все-таки обыграл «Реал» — и Хемес откровенно признался, что теперь может умереть спокойно.

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 19 февраля.

Автор: Артем Белинин

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь