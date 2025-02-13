Юран: максимально реальное для российских клубов в Лиге чемпионов — выход из группы

«На данном этапе максимально реальное для российских клубов в Лиге чемпионов — выход из группы. Сейчас еврокубки стали разыгрываться немного по-другому. Но бороться за восьмёрку нереально — здесь соглашусь с Сергеем Богдановичем. Как таковых международных игр нет, выступаем в своём чемпионате. Международные контрольные игры — это не то. Поэтому сейчас это нереально, а слова Семака соответствуют действительности», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.