Гришин: «Бавария» и «Реал» — не наш уровень в ЛЧ, но с другими бороться можно

"Что касается слов Семака о Лиге чемпионов, то к нему надо прислушаться — он знает, что говорит. Сейчас это сильнейший тренер в России, ведь титулы не выигрываются просто так. Конечно, хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках, чтобы посмотреть на наш уровень. В последние годы до изоляции в еврокубках мы выступали неудачно, хотя сейчас у нас сильные команды. Первые шесть клубов должны быть конкурентоспособны на европейском уровне, но в пределах разумного. Не выигрывать еврокубки, а играть более-менее удачно. Я могу только согласиться с Семаком, я уважаю его мнение и уважаю его как футболиста и тренера.