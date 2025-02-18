Историческая битва «Реала» с «Сити», счастливый «Юве» и месть «Аталанты». Топ-интриги ответных стыковых матчей ЛЧ

В шести последних матчах во всех турнирах бергамаски победили лишь в одном. Борьба за чемпионство в Италии, по сути, сузилась до дуэли «Наполи» и «Интера». В Кубке банда Гасперини пропустила дальше «Болонью». А в Лиге чемпионов находится в шаге от фиаско в первой же стадии плей-офф. «Аталанта» активно развивается и давно не считается явным аутсайдером даже в противостоянии с мировыми грандами, поэтому вылет от «Брюгге» будет расцениваться как огромный провал. Выясним, есть ли у команды характер. Его просто не может не быть.