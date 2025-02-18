Историческая битва «Реала» с «Сити», счастливый «Юве» и месть «Аталанты». Топ-интриги ответных стыковых матчей ЛЧ

Лига чемпионов стала насыщеннее. В новом формате добавилось четыре игровые недели, поэтому пауз в несколько месяцев, как раньше, больше нет. Уже 18 и 19 февраля с турниром попрощаются аж восемь команд — те, которые не пробьются в ⅛ финала. Перед ответными стыковыми матчами в большинстве пар жива интрига, а где-то непредсказуемость исхода вовсе зашкаливает.
Оживет ли Хименес против бывшей команды?
Первый матч: «Фейеноорд» — «Милан» — 1:0
Итальянцы в Роттердаме проиграли «Фейеноорду» (0:1), самим себе и дождю. Майк Меньян на третьей минуте не справился с простым ударом Пайшао из-за ливня, который не прекращался в течение всего матча. Остаток встречи «Милан» потратил на попытки отыграться, но безуспешно. Подвели новички: единственный гол пришел из-под Кайла Уокера, а Сантьяго Хименеса на поле словно не было.
К слову о мексиканце: скорее всего, именно от него во многом зависит результат противостояния, в котором ему предстоит выбить из турнира свой бывший клуб.
Команда Консейсау остается фаворитом, но с действиями и решениями игроков в финальной трети необходимо что-то делать. Если эффективность атакующих единиц, особенно Хименеса, останется на уровне первого матча, о проходе в ⅛ можно забыть.
Экзамен для «Аталанты»
Первый матч: «Брюгге» — «Аталанта» — 2:1
Девятая команда общего этапа уступила сопернику с 24-го места. Сенсация? Вполне. Причем не сказать, что «Брюгге» победил незаслуженно — хозяева создали больше опасных моментов, много били из штрафной, точнее пасовали. Судя по всему, «Аталанта» переживает болезненный спад, который выливается вот в такие поражения.
В шести последних матчах во всех турнирах бергамаски победили лишь в одном. Борьба за чемпионство в Италии, по сути, сузилась до дуэли «Наполи» и «Интера». В Кубке банда Гасперини пропустила дальше «Болонью». А в Лиге чемпионов находится в шаге от фиаско в первой же стадии плей-офф. «Аталанта» активно развивается и давно не считается явным аутсайдером даже в противостоянии с мировыми грандами, поэтому вылет от «Брюгге» будет расцениваться как огромный провал. Выясним, есть ли у команды характер. Его просто не может не быть.
Насколько слаба «Бавария»?
Первый матч: «Селтик» — «Бавария» — 1:2
Вряд ли кто-то удивился, глядя на счет первой игры. Но на самом деле «Селтик» провел ее как минимум не хуже «Баварии». Еще раз: как минимум. По ожидаемым голам, например, шотландцы вообще превзошли соперника — 1,37 против 0,70. А по реальным победил Мюнхен.
Несмотря на, мягко говоря, неубедительный футбол команды Компани в последнее время (а с «Байером» в бундеслиге был абсолютный мрак), сложно искренне верить в проход британского клуба. Все-таки в ответном противостоянии включится фактор домашней арены — ее мощь в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на себе уже опробовало загребское «Динамо», получив 2:9 в первом туре. «Селтик» совсем не похож на создателя громкой сенсации — к сожалению для нейтральных зрителей.
«Монако» провалил игру за четыре минуты, тренер-дебютант «Фейеноорда» шокировал «Милан», «Бавария» отстояла победу в Глазго.
Недисциплинированный «Монако»
Первый матч: «Монако» — «Бенфика» — 0:1
Главная проблема «Монако» в Лиге чемпионов — красные карточки. В ноябрьском матче против «Бенфики» еще на общем этапе при счете 1:1 удалился Уилфрид Синго — и лиссабонцы победили 3:2. В последнем туре «Интер» разгромил вице-чемпиона Франции во многом потому, что Кристиан Мависса Элеби отправился отдыхать уже на 12-й минуте.
В стыках снова в гости приехала «Бенфика» — и снова случилась роковая красная. Хозяева за первые семь минут второго тайма пропустили гол и остались в меньшинстве, после чего даже не пытались забить. Португальцы и мяч-то не отдавали, владея им 72% времени. Рассуждая об ответной встрече, стоит ориентироваться на происходящее на поле до перерыва, когда составы были равны. Тогда и игра была равна. У команды Бруну Лаже шансов на успех побольше — она сыграет дома, минимально ведет в счете и вряд ли упустит преимущество.
«Боруссия» на пути к спасению
Первый матч: «Спортинг» — «Боруссия» — 0:3
Здесь соперники, по ощущениям, соревнуются и определяют, кто хуже, а не лучше. «Боруссия» откровенно валится в чемпионате Германии, занимая место во втором десятке, а «Спортинг» после ухода Аморима провел 19 матчей во всех турнирах и выиграл лишь семь. Еще и лучший бомбардир Виктор Дьокереш в конце января бедро повредил. До сих пор не забивал после восстановления.
Самое удивительное, что им повезло с сеткой. Вышедшему в ⅛ финала предстоит биться либо с «Лиллем», либо с «Астон Виллой». Силачи, но никак не гранды. Согласитесь, ужасный сезон можно спасти участием в четвертьфинале Лиги чемпионов. Видимо, такая возможность выпадет Дортмунду. Просто лиссабонцы в последний раз забивали четыре в победном матче еще при Амориме…
«ПСЖ» слишком хорош
Первый матч: «Брест» — «ПСЖ» — 0:3
Интрига в этой паре хладнокровно убита парижскими монстрами. Команды сыграют друг с другом в третий раз за февраль. Общий счет после двух матчей — 8:2 в пользу представителей столицы. Нет никаких оснований ожидать чего-то принципиально нового в завершении трилогии.
Усмана Дембеле настигло озарение — 15 мячей в девяти играх в 2025 году, больше всех в Европе. Луис Энрике придумал, как одновременно использовать Хвичу, Барколя и того же Дембеле. Получается безумно эффективно. В центре восхитителен Жоау Невеш.
В общем, «Бресту» просто не повезло сразу попасться одному из главных фаворитов всего турнира. Да-да, это про «ПСЖ».
Идеальный сценарий для «Юве»
Первый матч: «Ювентус» — ПСВ — 2:1
«Ювентус» счастлив — его устроит ничья. В нынешнем сезоне туринцы 16 раз расходились с соперником миром. Почти половина от общего числа матчей! Представляете, как Мотта радуется? Ничейный результат приравнивается к победе. Все благодаря приемлемому исходу недельной давности.
ПСВ отметился уникальным достижением на общем этапе — только он обыграл «Ливерпуль»! Другие даже очки не отбирали. Конечно, надо оговориться, что Слот привез в Нидерланды смесь молодежи и резерва, но факт остается фактом. Эйндховен очень хорошо себя чувствует дома. В эредивизи не проигрывали на своем поле с ноября 2022 года. Пожалуй, на этом аргументы в пользу голландцев заканчиваются, потому что и «Юве» потихоньку набирает ход, и сам ПСВ не в лучшей форме. Тиаго засушит.
Спасется ли Гвардиола?
Первый матч: «Манчестер Сити» — «Реал» — 2:3
Основное блюдо стыковых матчей.
На самом деле, это большая удача — из года в год наблюдать за их сражениями в плей-офф Лиги чемпионов. Немного жаль, что в этот раз сошлись так рано, но градус ниже не становится. Парадокс: большие трудности, появившиеся в жизни и тех, и других, делают противостояние еще интереснее.
«Реал» страдает от травм защитников. Анчелотти вынужден ставить в центр обороны неопытного Асенсио и опорника Тчуамени, а справа — полузащитника Вальверде. К ответному матчу должен выздороветь Рюдигер, что существенно облегчит положение мадридцев.
«Сити» же пребывает в невиданном ранее пике. Ни игроки, ни Гвардиола до конца не понимают, в чем дело. Дома вели 2:1 к 86-й минуте, но в оставшееся время получили по голу от Браима и Беллингема. Упущенные победы внезапно превратились в тенденцию — какой-то абсурд, речь ведь об одной из лучших команд мира прошлых лет.
Прогнозы перед ответной битвой невозможны. Сегодняшний облик обоих клубов доводит непредсказуемость потенциальной развязки до максимума. Ясно одно: будет исторический матч, чем бы он ни закончился.
Не забывайте, в трех предыдущих сезонах триумфатор этой пары забирал трофей.
Трофим Гондюреев