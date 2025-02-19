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Андрей Аршавин высказался о новом формате Лиги чемпионов

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил новый формат Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный. Как с “Матч ТВ” ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел. Только два последних тура — смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи. Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С этого сезона в Лиге чемпионов проходит общий этап, на котором все команды объединены в одну таблицу. По итогам общего этапа восемь клубов напрямую вышли в ⅛ финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, играют стыковые матчи.

Лига чемпионов: таблица и календарь