Андрей Аршавин высказался о новом формате Лиги чемпионов

«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный. Как с “Матч ТВ” ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел. Только два последних тура — смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи. Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.