«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Спортингом» и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти.
В первом матче дортмундский клуб одержал победу со счетом 3:0. В следующий этап ⅛ финала турнира проходит «Боруссия».
Сегодня, 19 февраля, в Дортмунде на стадионе «БВБ» состоялся ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Спортингом».
Встреча завершилась со счетом 0:0. На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти.
В первом матче дортмундский клуб одержал победу со счетом 3:0. В следующий этап ⅛ финала турнира проходит «Боруссия».
Нико Ковач
Руй Боржеш
Серу Гирасси
59′
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
26
Юлиан Рюэрсон
13
Паскаль Грос
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
69′
7
Джованни Рейна
20
Марсель Забитцер
74′
89′
3
Вальдемар Антон
9
Серу Гирасси
69′
16
Жюльен Дюранвиль
27
Карим Адейеми
89′
5
Рами Бенсебаини
43
Джейми Гиттенс
46′
14
Максимилиан Байер
24
Руй Силва
2
Матеус Рейс
26
Усман Диоманде
47
Рикарду Эшгайю
72
Эдуарду Куарежма
19
Конрад Хардер
25
Гонсалу Инасиу
56′
20
Максимилиано Араухо
42
Мортен Юльманн
46′
50
Алешандре Бриту
52
Жоао Симоес
40′
6
Зено Дебаст
30
Биэл
56′
90
Афонсу Морейра
57
Джовани Кенда
84′
67
Лукаш Анжуш
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
5
5
Офсайды
0
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)