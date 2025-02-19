Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Спортингом» и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 19 февраля, в Дортмунде на стадионе «БВБ» состоялся ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Спортингом».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти.

В первом матче дортмундский клуб одержал победу со счетом 3:0. В следующий этап ⅛ финала турнира проходит «Боруссия».

Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
19.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Руй Боржеш
Нереализованные пенальти
Боруссия Д
Серу Гирасси
59′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
26
Юлиан Рюэрсон
13
Паскаль Грос
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
69′
7
Джованни Рейна
20
Марсель Забитцер
74′
89′
3
Вальдемар Антон
9
Серу Гирасси
69′
16
Жюльен Дюранвиль
27
Карим Адейеми
89′
5
Рами Бенсебаини
43
Джейми Гиттенс
46′
14
Максимилиан Байер
Спортинг
24
Руй Силва
2
Матеус Рейс
26
Усман Диоманде
47
Рикарду Эшгайю
72
Эдуарду Куарежма
19
Конрад Хардер
25
Гонсалу Инасиу
56′
20
Максимилиано Араухо
42
Мортен Юльманн
46′
50
Алешандре Бриту
52
Жоао Симоес
40′
6
Зено Дебаст
30
Биэл
56′
90
Афонсу Морейра
57
Джовани Кенда
84′
67
Лукаш Анжуш
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
5
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Спортинг
Лига чемпионов: таблица и календарь