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«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Мбаппе забил три гола

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Испанский «Реал» со счетом 3:1 обыграл английский «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Reuters

У «Реала» трижды отличился Килиан Мбаппе (4-я, 33-я и 61-я минуты). У проигравших забил мяч Нико Гонсалес (90+2). Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:2.

В ⅛ финала «Реал» сыграет с германским «Байером» или испанским «Атлетико». Жеребьевка пройдет 21 февраля. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.

«Реал» встречался с «Манчестер Сити» в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В последних трех случаях сильнейший из этой пары становился победителем турнира. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», в 2023-м — «Манчестер Сити».

«Реал» является рекордсменом по количеству побед в самом престижном клубном турнире Европы, выиграв его 15 раз. «Манчестер Сити» побеждал однажды.

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
19.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
4′
Килиан Мбаппе
(Родригу)
33′
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
61′
Манчестер Сити
Нико Гонсалес
90+2′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
38′
11
Родригу
8
Федерико Вальверде
90′
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
78′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
90′
16
Эндрик
9
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
83′
10
Лука Модрич
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
14
Нико Гонсалес
47′
20
Бернарду Силва
7
Омар Мармуш
26
Савио
5
Джон Стоунс
8′
6
Натан Аке
19
Илкай Гюндоган
28′
77′
8
Матео Ковачич
47
Фил Фоден
77′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
7
Угловые
5
9
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь