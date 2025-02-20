«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Мбаппе забил три гола

У «Реала» трижды отличился Килиан Мбаппе (4-я, 33-я и 61-я минуты). У проигравших забил мяч Нико Гонсалес (90+2). Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:2.
В ⅛ финала «Реал» сыграет с германским «Байером» или испанским «Атлетико». Жеребьевка пройдет 21 февраля. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут
«Реал» встречался с «Манчестер Сити» в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В последних трех случаях сильнейший из этой пары становился победителем турнира. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», в 2023-м — «Манчестер Сити».
«Реал» является рекордсменом по количеству побед в самом престижном клубном турнире Европы, выиграв его 15 раз. «Манчестер Сити» побеждал однажды.