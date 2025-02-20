Как же мы скучали по такому Мбаппе! Килиан уничтожил «Ман Сити» и вывел «Реал» в ⅛ финала Лиги чемпионов

1% шансов на успех
Перед ответным матчем против «Реала» Пеп Гвардиола удивил многих, заявив, что шансы «Манчестер Сити» на проход в следующий раунд составляют всего 1%. Да, у «горожан» в этом сезоне не идет, чемпионская гонка давно проиграна, а потеря Родри запустила эффект домино, сделавшего из английского гегемона команду, надеющуюся завершить сезон хотя бы в зоне Лиги чемпионов.
В главном клубном турнире Европы «Сити» тоже был на грани провала — лишь победа над скромным «Брюгге» в последнем туре позволила Пепу сохранить лицо и не вылететь на первой же стадии турнира. Но судьба в последние месяцы безжалостна в отношении одного из величайших тренеров в истории — вот и сейчас в соперники по стыкам подкинула «Реал». У сливочных тоже проблем достаточно, но первый матч показал, что кризис банда Карло Анчелотти если и переживает, то далеко не столь глубокий, как у их оппонента. «Ман Сити» дважды выходил вперед усилиями Эрлинга Холанна, но «Реал» в фирменном стиле наказал за оплошности — двоечка от Браима с Беллингемом в концовке, и гостевая победа 3:2 добыта.
На всем этом фоне слова Гвардиолы про 1% шансов не казались такой уж хохмой. Хотя на неделе «Сити» разгромил мощный «Ньюкасл» 4:0, в то время как «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» и пропустил «Барселону» на первую строчку Ла Лиги.
Вредные эксперименты Пепа и начало, убившее интригу
Пеп решился на уже не раз становившийся для него фатальным в ЛЧ фокус, полностью перетряхнув состав. Герой первого матча Холанн остался на скамейке запасных, как и Кевин Де Брейне. «Сити» вышел в не самой привычной для себя расстановке 4−4−2 с Мармушем и Савиньо на острие, на флангах в роли инвертированных вингеров — Фоден и Бернарду Силва, а место молодого Рико Льюиса слева в обороне занял новичок Абдукодир Хусанов, который должен был за счет скорости закрыть Винисиуса.
У Анчелотти же особо и выбора не было — таковы реалии текущего состава. Возвращение Рюдигера дало возможность шикануть и вернуть Тшуамени с позиции центрального защитника в родную опорную зону, а вот Вальверде пришлось снова закрывать правый фланг обороны. Хотя, понятное дело, что ставку итальянец по привычке сделал на атакующий квартет, который в этом сезоне не подвергается ротации, — Беллингем, Винисиус, Родриго и набравший шикарный ход Мбаппе в роли мобильной девятки.
И уже на четвертой минуте Килиан показал, почему в последнее время ни один из его критиков не подает голос — француз воспользовался грубой позиционной ошибкой Рубена Диаша и элегантно перебросил вышедшего из ворот Эдерсона. Холодный душ для «Сити» на этом не остановился — спустя всего пару минут другой центральный защитник Джон Стоунз схватился за бедро после зацепа от Винисиуса и не смог продолжить игру. Пришлось менять его на Натана Аке. По-настоящему обескураживающее начало для гостей.
Прийти в себя у «Ман Сити» не получилось, а «Реал» лишь наращивал давление. Винисиус терзал Хусанова на фланге, Мбаппе постоянно выходил на ударные позиции и заставлял Диаша и Эдерсона летать в попытках спасти ворота. Но на 33-й минуте английская оборона была просто растерзана связкой мадридских прим: Беллингем одним пасом отрезал нескольких защитников, Винисиус отыграл на Родриго, тот покатил между ног Хусанову, а Мбаппе на замахе убрал Гвардиола и отправил мяч в сетку. Убойная элегантность!
Концовка тайма превратилась в формальность — опасных моментов больше не было, и на лице Гвардиолы читалась обреченность. Как и в действиях его футболистов, которые не могли выжать из себя хоть какую-то остроту на чужой половине поля. «Реал» же действовал с полной уверенностью в том, что задача, по сути, решена.
Развязка, к которой все шло
В перерыве у Пепа была возможность провести серию замен и внести корректировки в игру. Но сделано этого не было, и вторая половина встречи стала продолжением избиения. Футболисты в бордовом почти не беспокоили Куртуа, а вот игроки в белом куражились без остановки, провоцируя «Бернабеу» на «Оле!».
На исходе часа Эдерсон совершил отличный сейв, заблокировав удар Мбаппе в упор после шикарного прострела Вальверде. Но это была лишь отсрочка хет-трика — спустя несколько минут Килиан качнул Фодена у линии штрафной и с левой покатил четко под дальнюю штангу. На этот раз шансов потащить у бразильского вратаря не осталось.
В оставшееся время «Реал» был ближе к четвертому голу, чем «Сити» хоть к одному ответному. Гвардиола лишь попивал воду из бутылки с пустым взглядом, даже не пытаясь перевернуть игру заменами. Винисиус же получил несколько моментов, но героем вечера суждено было стать Мбаппе. Да, «Сити» все же сподобился на один результативный выстрел — Нико Гонсалес переправил мяч в сетку после попадания Мармуша в перекладину со штрафного. Но это уже ни на что не влияло.
«Реал» заслуженно проходит в ⅛, растоптав грозного соперника на своем поле. А Мбаппе заслуженно попадет на первые полосы спортивных изданий, которые выйдут в четверг утром. Он обогнал Бензема и догнал Месси по числу голов в ворота «Манчестер Сити» и команд Гвардиолы в целом. Но это лишь статистические детали. Главное — «Реал» после унылого старта в Лиге чемпионов возвращает себе статус одного из главных фаворитов турнира. С такой атакой и таким Мбаппе по-другому и быть не может.
Автор: Марк Бессонов