Как же мы скучали по такому Мбаппе! Килиан уничтожил «Ман Сити» и вывел «Реал» в ⅛ финала Лиги чемпионов

В главном клубном турнире Европы «Сити» тоже был на грани провала — лишь победа над скромным «Брюгге» в последнем туре позволила Пепу сохранить лицо и не вылететь на первой же стадии турнира. Но судьба в последние месяцы безжалостна в отношении одного из величайших тренеров в истории — вот и сейчас в соперники по стыкам подкинула «Реал». У сливочных тоже проблем достаточно, но первый матч показал, что кризис банда Карло Анчелотти если и переживает, то далеко не столь глубокий, как у их оппонента. «Ман Сити» дважды выходил вперед усилиями Эрлинга Холанна, но «Реал» в фирменном стиле наказал за оплошности — двоечка от Браима с Беллингемом в концовке, и гостевая победа 3:2 добыта.