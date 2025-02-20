Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после стыковых матчей

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 20,2%. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», который выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 16,8%. Замыкает тройку лидеров «Барселона» — 12,7%.
Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:
- «Ливерпуль» — 20,2%;
- «Арсенал» — 16,8%;
- «Барселона» — 12,7%;
- «Интер» — 12,4%;
- «Реал» Мадрид — 10,5%;
- «ПСЖ» — 8,8%;
- «Байер» — 4,6%;
- «Бавария» — 4,2%;
- «Атлетико» Мадрид — 3,8%;
- «Астон Вилла» — 1,2%.