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Флик прокомментировал итоги жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА для сине-гранатовых.

Источник: Getty Images

Напомним, испанский клуб сыграет с «Бенфикой» в ⅛ финала престижнейшего европейского турнира.

«Нас ждёт сложная игра. “Бенфика” играет очень хорошо, с ними будет непросто», — сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

Барселона
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь