Суперкомпьютер Opta внёс изменения в рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 17,2% (было 20,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 15,4% (было 12,7%). Замыкает тройку лидеров «Арсенал» — 13,6% (было 16,8%).