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Результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги конференций сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка финала Лиги конференций сезона-2024/2025.

Результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги конференций:

  • «Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
  • «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
  • «Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
  • «Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
  • «Борац» (Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
  • «Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
  • «Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).

Первые матчи ⅛ финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 28 мая в Вроцлаве (Польша).

Действующий победитель Лиги конференций — греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые с минимальным счётом обыграли итальянскую «Фиорентину» (1:0).

Лига конференций: таблица и календарь