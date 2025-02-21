Результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги конференций сезона-2024/2025

Результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги конференций:
- «Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
- «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
- «Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
- «Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
- «Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
- «Борац» (Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
- «Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
- «Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).
Первые матчи ⅛ финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 28 мая в Вроцлаве (Польша).
Действующий победитель Лиги конференций — греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые с минимальным счётом обыграли итальянскую «Фиорентину» (1:0).