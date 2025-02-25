МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустил тренировку перед полуфиналом Кубка Испании по футболу из-за проблем с зубом, сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
Как ранее сообщал RMC Sport, 26-летнему французу удалили зуб. В среду «Реал» сыграет на выезде сыграет в первом полуфинальном матче против «Реал Сосьедад», ответный матч состоится 1 апреля в Мадриде.
«Мбаппе завтра прибудет и сможет сыграть. У него были проблемы с зубом, он не мог тренироваться. Все, кто будут на матче, имеют шанс принять участие, включая Эндрика», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Мбаппе с 27 голами в 38 матчах является лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне.