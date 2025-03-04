«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти

На контрасте с этим, во-первых, обойма «Реала» выглядит заметно более скудной. Клуб в последнее время очень бережлив на рынке, и это уже начинает играть ему в минус — Анчелотти периодически просто не хватает игроков. А во-вторых, есть вопросы и к самому Карло. Такой магии замен, какая есть у Симеоне, у него нет и близко.