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«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч ⅛ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Источник: Reuters

Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Винисиус, Диас, Мбаппе.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан, Барриос, Де Пауль, Симеоне, Лино, Гризманн, Альварес.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа напрямую вышел в ⅛ финала турнира.

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Лига чемпионов: таблица и календарь