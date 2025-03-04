«Астон Вилла» одержала победу над «Брюгге» в матче ЛЧ благодаря автоголу и пенальти

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса. На 82-й минуте защитник хозяев Брандон Мехеле забил в свои ворота. На 88-й минуте Марко Асенсио реализовал пенальти и упрочил преимущество «Астон Виллы».