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«Астон Вилла» одержала победу над «Брюгге» в матче ЛЧ благодаря автоголу и пенальти

Завершился первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступал Жоау Педру Пиньейру. Победу одержала «Астон Вилла» со счётом 3:1.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса. На 82-й минуте защитник хозяев Брандон Мехеле забил в свои ворота. На 88-й минуте Марко Асенсио реализовал пенальти и упрочил преимущество «Астон Виллы».

Ответная игра между командами пройдёт в среду, 12 марта, в Бирмингеме. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Брюгге
1:3
Первый тайм: 1:1
Астон Вилла
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Ники Хайен
Унаи Эмери
Голы
Брюгге
Максим Де Кейпер
(Христос Тзолис)
12′
Астон Вилла
Леон Бэйли
3′
Брэндон Мехеле
82′
Марко Асенсио
88′
Составы команд
Брюгге
22
Симон Миньоле
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
55
Максим Де Кейпер
20
Ханс Ванакен
30
Ардон Яшари
8
Христос Тзолис
64
Кириани Саббе
90′
10
Хуго Ветлесен
15
Рафаэль Оньедика
90′
21
Михал Скурась
9
Ферран Хутгла
86′
41
Юго Сике
68
Шемсдин Тальби
86′
27
Каспер Нильсен
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
12
Люка Динь
8
Юри Тилеманс
27
Морган Роджерс
3
Аксель Дисаси
64′
2
Мэтти Кэш
7
Джон Макгинн
64′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
64′
44
Бубакар Камара
11
Олли Уоткинс
90′
26
Ламар Богард
31
Леон Бэйли
64′
21
Марко Асенсио
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
8
Фолы
10
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брюгге
Астон Вилла
Лига чемпионов: таблица и календарь