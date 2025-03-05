«Реал» и «Атлетико» забили три гола-шедевра. Огненное мадридское дерби в Лиге чемпионов

Упущенный шанс покончить с проклятием
Несколько недель назад мы говорили о том, что соперничество «Реала» и «Манчестер Сити» — новая классика Лиги чемпионов. Но то же самое можно сказать и о мадридском дерби — в рамках главного еврокубка мы видели уже немало моментов, которые, без преувеличения, стали культовыми.
Гол Серхио Рамоса на 90+3-й минуте в финале-2014 входит во все подборки главных хайлайтов Лиги чемпионов. Для самого экс-капитана «Реала» это настолько важная история, что он даже сделал татуировку «93», а сейчас, приехав играть в Мексику, взял себе 93-й номер.
А как забыть финал-2016, на пути к которому «Атлетико» в своем фирменном на тот момент стиле банды из подворотни высадил сначала «Барселону» с трио МСН (Месси — Суарес — Неймар), а затем «Баварию», и снова был очень близок к титулу, но дрогнул в серии пенальти?
Есть матчи и есть голы, которые запоминаются надолго, а есть просто игровые моменты, которые невозможно стереть из памяти, если ты видел их в прямом эфире. Как тот эпический финт Карима Бензема в ответном полуфинале розыгрыша-2016/17, когда француз у углового флажка убрал сразу троих защитников «Атлетико», а завершилось все невероятно важным голом Иско («Реал» выиграл первый матч с хет-триком Криштиану Роналду — 3:0, но уступал в ответном — 0:2, в итоге проиграв — 1:2, чего хватило для выхода в финал).
Но вот какое дело: все эти моменты — они в пользу «Реала», как и в принципе все мадридские противостояния в Лиге чемпионов (помимо уже названных, была битва в четвертьфинале в сезоне-2014/15 — 0:0 и 1:0 с голом Хавьера Эрнандеса на 88-й минуте). Диего Симеоне за 13 лет во главе «Атлетико» построил уже несколько мощных команд, дважды выиграл чемпионат Испании, но побеждать «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов так и не научился.
Сейчас вроде бы хороший момент, чтобы покончить с этим проклятием: «Атлетико» реально хорош в этом сезоне, у «Реала» же проблемы с составом из-за травм, кантерано Рауль Асенсио в центре обороны, плюс первый матч из-за дисквалификации пропускал Джуд Беллингем.
Вспышки гениальности
Однако начало матча получилось таким, что показалось, будто и на этот раз все пойдет по накатанной. Гол Родриго был столь же внезапен, сколь и хорош. С одной стороны, высочайшее индивидуальное мастерство бразильца — идеальный тайминг для начала рывка, смещение в центр и роскошный удар. С другой — это прекрасный пример взаимопонимания с Федерико Вальверде (уругваец, кстати, провел совершенно выдающийся матч с точки зрения оборонительных действий), который отдал пас ровно тогда, когда это нужно было и ни мгновением раньше или позже.
Едва ли не самый частый жест, который Симеоне показывал своим игрокам на протяжении первого тайма — «успокойтесь». В принципе, к 20-й минуте у футболистов «Атлетико» это получилось. Действия в защите наладились, равно как и контроль мяча, да и на чужой трети поля стали проходить неплохие комбинации. Но гол Хулиана Альвареса — это потрясающая вспышка мастерства от аргентинца. Удар у форварда гостей получился совершенно невероятным. Он ушел из «Манчестер Сити», потому что хотел получать больше времени и играть в больших матчах, и этим голом Альварес в какой-то степени передал привет Хосепу Гвардиоле.
Но забивать в этой встрече можно было только так — с примесью волшебства, а не за счет розыгрыша набора типовых комбинаций, которые отрабатываются на тренировке. Слишком уж велика была плотность и интенсивность игры двух соперников, которые прекрасно знают друг друга. Этого можно было ожидать, и даже несмотря на не слишком большое количество моментов, матч смотрелся на одном дыхании.
Гол Браима Диаса — еще одна иллюстрация того же тезиса. То, как он на ограниченном пространстве разобрался с защитниками, усадив на пятую точку Хосе Хименеса (чем-то этот момент напомнил эпизод с Лео Месси и Жеромом Боатенгом, разошедшимся потом на мемы) и катнув мяч точно под дальнюю штангу — чистая красота без всяких примесей тактики.
В дальнейшем волшебство было только в исполнении обороняющихся. Нужно видеть красоту и в этом, и то, как в самой концовке Маркос Льоренте не дал забить Винисиусу, а Хименес догнал и накрыл все того же бразильца — это было тоже по-своему очень зрелищно. И, кстати, забившие у «Реала» Родриго и Диас ко всему прочему прилично отпахали в защите — очередная прекрасная иллюстрация того, каким получился матч.
«Атлетико» снова не смог победить «Реал» в Лиге чемпионов, но поражение со счетом 1:2 оставляет команде Симеоне шансы на проход в следующий раунд. Ответный матч — 12 марта.
Дмитрий Гирин