«Реал» и «Атлетико» забили три гола-шедевра. Огненное мадридское дерби в Лиге чемпионов

Однако начало матча получилось таким, что показалось, будто и на этот раз все пойдет по накатанной. Гол Родриго был столь же внезапен, сколь и хорош. С одной стороны, высочайшее индивидуальное мастерство бразильца — идеальный тайминг для начала рывка, смещение в центр и роскошный удар. С другой — это прекрасный пример взаимопонимания с Федерико Вальверде (уругваец, кстати, провел совершенно выдающийся матч с точки зрения оборонительных действий), который отдал пас ровно тогда, когда это нужно было и ни мгновением раньше или позже.