Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

«На прошлой неделе мы проиграли в Кубке Англии, поэтому люди считают Лигу Европы единственным турниром, в котором мы можем победить. Существует также связь между победой в Лиге Европы и выходом в Лигу чемпионов, но, честно говоря, я думаю, что у нас есть более важные вещи, о которых стоит подумать. Я знаю, что это звучит странно, но то, что мы пытаемся построить, будет важнее, чем выиграть кубок прямо сейчас», — цитирует Аморима издание The Independent.