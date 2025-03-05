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Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился планами команды на оставшуюся часть сезона.

Источник: Getty Images

«На прошлой неделе мы проиграли в Кубке Англии, поэтому люди считают Лигу Европы единственным турниром, в котором мы можем победить. Существует также связь между победой в Лиге Европы и выходом в Лигу чемпионов, но, честно говоря, я думаю, что у нас есть более важные вещи, о которых стоит подумать. Я знаю, что это звучит странно, но то, что мы пытаемся построить, будет важнее, чем выиграть кубок прямо сейчас», — цитирует Аморима издание The Independent.

В турнирной таблице Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место с 33 очками в 27 матчах. В четверг, 6 марта состоится первый матч ⅛ финала Лиги Европы УЕФА, в котором «МЮ» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад». Напомним, победитель Лиги Европы получает право принять участие в Лиге Чемпионов УЕФА в следующем сезоне.