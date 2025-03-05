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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч ⅛ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Баркола, Дембеле.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослай, Диас, Салах, Жота.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Команды ранее встречались в 2018 году и провели между собой два матча на стадии группового этапа. В первом матче победу одержали англичане (3:2), а во второй игре сильнее были футболисты парижан (2:1).

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч ⅛ финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.