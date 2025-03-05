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«Бенфика» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона».

Источник: Gualter Fatia/Getty Images

Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Цвайер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Силва, Отаменди, Фернандес, Баррейро, Эурснес, Кёкчю, Актюркоглу, Павлидис, Шельдеруп.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовски.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых матчах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в ⅛ финала после общего этапа Лиги чемпионов.