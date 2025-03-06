«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом!

К перерыву у «ПСЖ» было 12 ударов против одного у «Ливерпуля» (в створ — 5:0). По xG чемпион Франции наиграл на 1,37 гола, а у команды Арне Слота и этот показатель равнялся нулю. Шокирующий перевес хозяев. Ещё более спорный эпизод, нежели в случае с падением Хвичи, случился, когда Конате подтолкнул в спину Баркола на входе в штрафную. Тем не менее и тут бригада судьи Давида Массы на нашла фола.