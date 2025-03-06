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«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом!

27:2 по ударам? Алиссона это не волнует.

Источник: Getty Images

Трудно представить более несправедливый результат, чем в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» на «Парк де Пренс». Чемпионы Франции наиграли на уверенную победу. Но теперь должны совершить чудо на «Энфилде», чтобы не вылететь из Лиги чемпионов уже в ⅛ финала.

В дебюте встречи «Ливерпуль» покатал мяч и попрессинговал, а «ПСЖ» был чуть сдержаннее. Первые пять минут матча как будто пытались повести болельщика по ложному следу, ведь дальше сценарий игры стал меняться с каждой минутой. Команда Луиса Энрике забирала мяч и территорию. Парижане вынудили лидера АПЛ сесть глубоко в оборону. Хозяева насыщали зоны группой игроков, быстро комбинировали, а защитники «Ливерпуля» не всегда успевали за соперниками и давали обыгрывать себя один в один.

К середине первого тайма «ПСЖ» по-настоящему разыгрался, Дембеле же поймал невероятный кураж. Усман начинал матч в условной роли центрфорварда, тогда как Кварацхелия занял позицию правого вингера. Хвича делил свой фланг с Хакими, который как обычно пёр в чужую штрафную, как к себе домой. Потом Дембеле с Кварацхелией поменялись местами. Первый голевой момент на 16-й минуте создал Усман, обыграв Робертсона с Мак Аллистером и вырезав диагональ к 11-метровой отметке на Невеша, — центрхав парижан простил «Ливерпуль».

Затем Дембеле словно передал лидерскую эстафету Кварацхелии. Уже Хвича стал главной фигурой на поле. На 20-й минуте грузин даже забил, нырнув после стандарта и подбора за спину Гравенберху. Опорник «Ливерпуля» прозевал открывание Хвичи, а потом ещё и позволил пробить из-под себя. К сожалению для всех поклонников таланта экс-вингера «Локомотива» и «Рубина», его красивый гол обводящим ударом был отменён из-за офсайда — пятка Кварацхелии оказалась во «вне игры».

Хвича после обнуления своего гола сильнее завёлся и продолжал терроризировать оборону лидера АПЛ. Едва не заработал пенальти, ещё дважды бил по воротам Алисона — бразильский голкипер спасал. Безусловно, Алисон стал героем тайма. Он совершил несколько ярких сейвов.

К перерыву у «ПСЖ» было 12 ударов против одного у «Ливерпуля» (в створ — 5:0). По xG чемпион Франции наиграл на 1,37 гола, а у команды Арне Слота и этот показатель равнялся нулю. Шокирующий перевес хозяев. Ещё более спорный эпизод, нежели в случае с падением Хвичи, случился, когда Конате подтолкнул в спину Баркола на входе в штрафную. Тем не менее и тут бригада судьи Давида Массы на нашла фола.

После перерыва «Ливерпуль» на несколько минут включил высокий отбор, но потом опять спрятался в панцирь. «ПСЖ» своей настойчивостью вынуждал лидера АПЛ думать о 0:0. Прошло 10 минут второго тайма, и Кварацхелия получил новый шанс забить. Грузин заработал опасный штрафной, сам же взялся его исполнить. Хвича пробил на средней высоте, фактически под штангу. Но мяч в сетку не влетел — опять этот Бекер! Алисон наиграл бы на трофей Яшина, если бы матч «ПСЖ» с «Ливерпулем» был финалом.

Во втором тайме чемпион Франции продолжал планомерное давление на ворота «Ливерпуля», а команда Слота защищалась и почти не контратаковала. Хотя за 20 минут до конца свежий Нуньес оказался в штрафной Доннаруммы, однако лишь для того, чтобы заехать коленом по лицу голкиперу. У итальянца появилось рассечение на щеке. Когда Доннарумма упал на газон, высказав претензии судье, подумалось, что на поле может выйти Сафонов. Но — нет. Услуги Матвея не потребовались.

Дембеле с Кварацхелией совсем замучили защитников «Ливерпуля». Но, в конце концов, и сами подустали, конечно. Луис Энрике хотел поддерживать высокий темп, поэтому сделал несколько замен, отправив отдыхать за четверть часа до финального свистка и Хвичу. Грузин завершил матч с 68 касаниями мяча, 88% точных передач, пятью ударами и двумя передачами под удар. Очень хорошая игра для Кварацхелии, а идеальной она стала бы, если бы засчитали его гол.

Итоговая статистика ударов просто поражает −27:2 (в створ — 10:1). Слот даже не стал оставлять на последние минуты потерянного Салаха. Египтянина заменил Эллиотт. И как же угадал тренер «Ливерпуля»! Гости забили, создав единственный момент.

Голевую атаку начал простым длинным пасом проведший выдающийся матч Алисон, Нуньес выиграл воздух и покатил мяч на ворвавшегося справа в штрафную Эллиотта. Харви первым касанием точно пробил низом в дальний угол. Так «ПСЖ» проиграл, по сути, выигранный матч.

Анатолий Романов

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Харви Эллиотт
(Дарвин Нуньес)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
38′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
78′
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
78′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
66′
14
Дезире Дуэ
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
70′
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
79′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
67′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
86′
19
Харви Эллиотт
20
Диогу Жота
67′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
2
3
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти