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Крах «Байера» в Лиге чемпионов. «Бавария» просто уничтожила команду Алонсо

Коварж и Тапсоба «привезли», Мукиэле оставил леверкузенцев в меньшинстве.

Источник: Getty Images

«Бавария» и «Байер» три недели назад устроили сонное царство в Бундеслиге, расписав далеко не самые весёлые нули. Мюнхенцы тогда всё время оборонялись. Им было незачем рвать жилы и переть в атаку из-за восьмиочкового отрыва. ⅛ Лиги чемпионов — совсем другое дело. Тут уже сценарий получился иным.

Леверкузенцы вышли без номинальных центральных нападающих: Шику и Бонифасе Алонсо предпочёл связку Адли и Вирца. У мюнхенцев восстановился Киммих, так что их состав был идеальным. Что они и продемонстрировали. Уже на девятой минуте: Олисе дали прицельно забросить в штрафную, а Кейн опередил невнимательного Мукиэле и вонзил головой под ближнюю штангу.

Если и предполагался закрытый футбол, быстрый гол такую вероятность перечеркнул. Обмен моментов не заставил себя ждать. Правда, с сильным креном в пользу «Баварии». Юпамекано пытался сорвать скидку Гримальдо и слабой передачей назад подарил мяч Фримпонгу. Но Жереми из убойной позиции не переиграл выдвинувшегося из ворот Нойера. Затем Мусиала замыкал подачу Киммиха: перевисел Джаку и кивнул головой, попав в перекладину. Сам же Йозуа неплохо крутил в дальний угол и чуть-чуть не попал. Ещё была неплохая попытка Комана.

По итогам первого тайма статистика была целиком за «Баварию»: 9:2 по ударам, 60% на 40% по владению, 0,96 xG на 0,31 xG по ожидаемым забитым мячам. Мюнхенцы гораздо чаще нагружали чужую штрафную кроссами, то и дело заставляя леверкузенцев безадресно выносить.

Хватало и единоборств: то Кейн с Джакой зарубятся, то Ким, Вирц и Нойер окажутся близки к досрочной замене. Ману в начале второй половины реально ушёл, уступив место 21-летнему дебютанту Урбигу. Причём непонятно, как именно легендарный ветеран получил травму. Возможно, напомнило о себе старое повреждение.

Мюнхенцы продолжили давление, заодно не давая пространства реактивным Фримпонгу, Гримальдо, Адли и Вирцу. А на 54-й минуте привёз Коварж. Второй вратарь «Байера» не справился с навесом Киммиха и выронил мяч из рук. Мусиала подкараулил и добил. Градецки тоже не идеален, но с ним было спокойнее.

Леверкузенцы вскоре закопали себя ещё больше: Мукиэле грубо сфолил на Комане и увидел перед собой вторую жёлтую. Это был приговор. Актуальным остался единственный вопрос — сколько ещё забьёт «Бавария»? Алонсо усложнил соперникам задачу и поменял Адли на Тапсобу, укрепив оборону. Что же сделал буркиниец? Заобнимал Кейна при угловом и привёз пенальти. Гений! Англичанин 11-метровый уверенно реализовал.

Мюнхенцы должны были увеличивать и без того весомое преимущество. Тот же Зане как манекенов прошёл на дриблинге нескольких леверкузенцев, однако пробил мимо створа. А Пальинья бил по пустым и услышал звон перекладины. Вирц сидел на скамейке, ругался и эмоционально разводил руками. Его поведение понять несложно. Такой слабости от «Байера» не видели давно. И что теперь делать в ответном матче?

Георгий Илющенко

Бавария
3:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Хаби Алонсо
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
9′
Джамал Мусиала
54′
Гарри Кейн
75′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
1
Мануэль Нойер
58′
40
Йонас Урбиг
3
Ким Мин Джэ
89′
15
Эрик Дайер
8
Леон Горецка
51′
89′
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
39′
68′
44
Йосип Станишич
11
Кингсли Коман
68′
10
Лерой Сане
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
74′
5
Марио Эрмосо
23
Норди Мукьеле
39′
62′
25
Эсекиэль Паласиос
20
Алехандро Гримальдо
87′
16
Эмилиано Буэндия
30
Джереми Фримпонг
81′
13
Артур
10
Флориан Вирц
81′
24
Алейкс Гарсия
34
Гранит Джака
81′
14
Патрик Шик
21
Амин Адли
68′
12
Эдмонд Тапсоба
73′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
1
2
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
13
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти