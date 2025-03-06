Крах «Байера» в Лиге чемпионов. «Бавария» просто уничтожила команду Алонсо

Мюнхенцы должны были увеличивать и без того весомое преимущество. Тот же Зане как манекенов прошёл на дриблинге нескольких леверкузенцев, однако пробил мимо створа. А Пальинья бил по пустым и услышал звон перекладины. Вирц сидел на скамейке, ругался и эмоционально разводил руками. Его поведение понять несложно. Такой слабости от «Байера» не видели давно. И что теперь делать в ответном матче?