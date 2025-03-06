«Повезло». Тренер «Ливерпуля» высказался после победы над «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике также считает, что парижский клуб был сильнее. «Я не думаю, что будет слишком сложно проанализировать сегодняшнюю игру. Мы были намного лучше “Ливерпуля”. Мы создали больше моментов и показали цельную игру против одной из лучших команд Европы. Футбол порой бывает несправедливым. Мы заслуживали большего. Их лучшим игроком был вратарь — сегодня он был великолепен. Они были лучше нас в течение первых пяти минут, но затем мы были на вершине. Я горжусь своей командой, своими игроками. Я поздравляю своих игроков. Команда всегда может стать лучше. Я требовательный тренер. Все, что я могу сделать, — это похвалить своих игроков и мотивировать их. Мы заставим наших болельщиков гордиться нами», — сказал он.