«Повезло». Тренер «Ливерпуля» высказался после победы над «ПСЖ»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Пари Сен-Жермен» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов заявил, что его команде сильно повезло, а футболисты французского клуба играли лучше.
В среду «Ливерпуль» на выезде обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Парижане за матч нанесли 10 ударов в створ ворот соперника.
«Если бы мы сыграли вничью, нам бы все равно повезло. Сегодня они были намного лучше. В первом тайме у них было много моментов, во втором тайме они все еще были лучше. Сегодня я снова увидел, насколько хорош “ПСЖ”. Несмотря на это, я чувствовал, что мы в игре и можем навредить им. Луис Энрике создал здесь невероятную команду», — приводит слова Слота официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике также считает, что парижский клуб был сильнее. «Я не думаю, что будет слишком сложно проанализировать сегодняшнюю игру. Мы были намного лучше “Ливерпуля”. Мы создали больше моментов и показали цельную игру против одной из лучших команд Европы. Футбол порой бывает несправедливым. Мы заслуживали большего. Их лучшим игроком был вратарь — сегодня он был великолепен. Они были лучше нас в течение первых пяти минут, но затем мы были на вершине. Я горжусь своей командой, своими игроками. Я поздравляю своих игроков. Команда всегда может стать лучше. Я требовательный тренер. Все, что я могу сделать, — это похвалить своих игроков и мотивировать их. Мы заставим наших болельщиков гордиться нами», — сказал он.
«Мы сыграли только первый матч. Нам нечего терять. Если мы сможем повторить сегодняшнее выступление, мы сможем пройти дальше. Конечно, “Энфилд” — трудное место, но мы поедем туда и сыграем так же, как сегодня вечером. Мы уже отыгрывались в подобных ситуациях и попытаемся сделать это снова, покажем себя командой, которая достойна пройти дальше, которая умеет играть», — добавил тренер парижской команды.
Ответный матч пройдет в Ливерпуле на «Энфилде» 11 марта.