«ПСЖ» показал, как надо играть в футбол. «Ливерпуль» — как выигрываются титулы

А что в послужном списке «ПСЖ»? Разве что победа над тем же «Сити» в начале года — кажется, тогда команда Пепа была в самой кризисной точке сезона. Да, команда Энрике шла на стрике из 10 побед подряд и расправилась над «Брестом» на более ранней стадии. Но сейчас ожидал на очереди соперник совсем другого уровня. В общем, перед матчем была интрига, но вопрос был не кто победит, а сможет ли «ПСЖ» выстоять.