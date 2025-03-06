«ПСЖ» показал, как надо играть в футбол. «Ливерпуль» — как выигрываются титулы

«ПСЖ» и «Ливерпуль» сыграли самый статусный матч ⅛ — разве что после мадридского дерби днем ранее. Но точно — самый захватывающий. Мерсисайдцы уже показали, что в Англии им нет равных, а «ПСЖ» набрал еврокубковый ход только в этом году. В конце концов, хотелось узнать, кто сейчас лучше — Салах или Дембеле?
На бумаге сильнее был явно «Ливерпуль» — просто из-за статуса лиги и ранга соперников, которых в последнее время обыгрывали подопечные Слота. Вспомнить только убедительную победу над «Манчестер Сити» — там вообще не возникло никаких вопросов по результату, несмотря на то что и по владению, и по ударам «горожане» были лучше.
А что в послужном списке «ПСЖ»? Разве что победа над тем же «Сити» в начале года — кажется, тогда команда Пепа была в самой кризисной точке сезона. Да, команда Энрике шла на стрике из 10 побед подряд и расправилась над «Брестом» на более ранней стадии. Но сейчас ожидал на очереди соперник совсем другого уровня. В общем, перед матчем была интрига, но вопрос был не кто победит, а сможет ли «ПСЖ» выстоять.
Реальность же повергла в шок — «ПСЖ» спустя 5 минут после начала игры забрал себе мяч и стал атаковать, атаковать, атаковать. На ворота Алиссона был организован такой навал, что, казалось, в Париже гостит не «Ливерпуль», а какой-то французский середняк. Лишь блистательный Алиссон, оказавшаяся в офсайде пятка Хвичи и спорное решение судьи по эпизоду с падением Барколя спасали гостей от казавшегося неминуемым гола.
К слову, Алиссон выдал, пожалуй, лучшее вратарское выступление за последние годы. Бразилец совершил 8 сейвов — на один меньше, чем у Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов 2022 года, когда бельгиец был признан игроком матча. Алиссон — это вообще одна из главных опор «Ливерпуля». И спрашивается — а зачем команде вообще понадобился Мамардашвили, если в такой форме находится опытный вратарь, который претендует на звание лучшего в мире?
В общем, именно Алиссон — главный виновник счета на табло. При 9 ударах в створ у соперника и 2,12 xG оставить свои ворота на замке — настоящий подвиг. Мы можем много говорить о качестве атак «ПСЖ», это и правда было мощное доминирование над командой, которую называют лучшей в Европе. Но одно дело переигрывать соперника, а другое — добыть результат. И тут пора похвалить «Ливерпуль». Да, сыграли неважно, но при ужасном сценарии матча увезли гостевую победу. Разве не так выигрываются титулы? Особенно в Лиге чемпионов.
Долгие годы это было секретом успеха «Реала» в турнире — он умел забирать те матчи, в которых смотрелся хуже соперника. Сейчас «Ливерпуль» похож именно на такой коллектив — матерый, уверенный в себе и умеющий действовать в разных сценариях матча. На «Энфилде» этот сценарий наверняка будет другой — сложно представить, что при своих трибунах команда Слота откажется от попытки сыграть первым номером.
А пока Лига чемпионов напоминает нам, насколько специфическим соревнованием является. В плей-офф очень многое решает момент, когда и кто ярко проявит индивидуальный навык и сделает разницу. «ПСЖ» круто играл как команда, но не хватило хотя бы одной вспышки озарения, чтобы в решающей фазе не оставить Алиссону шансов. «Ливерпуль» терпел, но несколько включений — и отличный итог оформлен.
В этой паре еще ничего не решено, и ответная встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Скупой счет не должен обманывать — мы наблюдали первоклассное зрелище. И есть все основания полагать, что вновь увидим его уже скоро в представлении тех же исполнителей.