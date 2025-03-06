Сафонов рассказал, что было в раздевалке «ПСЖ» после досадного поражения от «Ливерпуля»

«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я все больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым. Моя команда вышла с максимально боевым настроем. И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать.



Но итог матча 0:1. В раздевалке даже не было досады. Лишь непонимание: как такое возможно? И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча. Так что мы будем готовы в ответной встрече» — написал Сафонов.