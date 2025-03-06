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Сафонов рассказал, что было в раздевалке «ПСЖ» после досадного поражения от «Ливерпуля»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал досадное поражение от «Ливерпуля» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Сафонов всю игру провел в запасе. Его команда владела огромным игровым преимуществом на протяжении всего матча, но пропустила гол в самой концовке и проиграла.

«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я все больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым. Моя команда вышла с максимально боевым настроем. И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать.

Но итог матча 0:1. В раздевалке даже не было досады. Лишь непонимание: как такое возможно? И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча. Так что мы будем готовы в ответной встрече» — написал Сафонов.

Также Сафонов отметил отличную игру коллеги по амплуа из «Ливерпуля» Алиссона, совершившего 9 сэйвов. Бразильца признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Харви Эллиотт
(Дарвин Нуньес)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
38′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
78′
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
78′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
66′
14
Дезире Дуэ
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
70′
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
79′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
67′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
86′
19
Харви Эллиотт
20
Диогу Жота
67′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
2
3
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти