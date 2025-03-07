«Буде-Глимт» разгромил «Олимпиакос» в Лиге Европы, Хайкин сыграл на ноль

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе разгромил дома греческий «Олимпиакос» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.
Встреча прошла в Буде в четверг и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Каспер Хёг (45-я и 55-я минуты), еще один мяч залетел в ворота от вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Дзолакиса (13).
Хайкин вышел в стартовом составе. Он провел свой второй сухой матч в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Ответная встреча состоится в греческом Пирее 13 марта.
В другом матче дня нидерландский «Аякс» дома уступил немецкому «Айнтрахту» — 1:2.