«Буде-Глимт» разгромил «Олимпиакос» в Лиге Европы, Хайкин сыграл на ноль

Встреча прошла в Буде в четверг и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Каспер Хёг (45-я и 55-я минуты), еще один мяч залетел в ворота от вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Дзолакиса (13).