Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Буде-Глимт» разгромил «Олимпиакос» в Лиге Европы, Хайкин сыграл на ноль

«Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» в матче ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе разгромил дома греческий «Олимпиакос» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Буде в четверг и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Каспер Хёг (45-я и 55-я минуты), еще один мяч залетел в ворота от вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Дзолакиса (13).

Хайкин вышел в стартовом составе. Он провел свой второй сухой матч в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Ответная встреча состоится в греческом Пирее 13 марта.

В другом матче дня нидерландский «Аякс» дома уступил немецкому «Айнтрахту» — 1:2.

Буде-Глимт
3:0
Первый тайм: 2:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
6.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Хосе Луис Мендилибар
Голы
Буде-Глимт
Константинос Тзолакис
13′
Каспер Хег
(Оле Дидрик Бломберг)
45′
Каспер Хег
(Фредрик Бьеркан)
55′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
15
Фредрик Бьеркан
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
20
Фредрик Сьевольд
19
Сондре Фет
22′
14
Ульрик Сальтнес
26
Хокун Эвьен
73′
25
Исак Дибвик Маатта
9
Каспер Хег
73′
8
Сондре Аукленд
11
Оле Дидрик Бломберг
73′
21
Андреас Хельмерсен
23
Йенс Петтер Хауге
90′
27
Сондре Серли
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
4
Жюлиан Бьянкон
12′
23
Марселу де Алмейда Родиней
22
Шикинью
32
Сантьяго Эссе
10
Желсон Мартинш
90+4′
3
Франсиско Ортега
81′
45
Панайотис Рецос
16
Давид Карму
81′
70
Бруно Оньемаечи
96
Христос Музакитис
59′
20
Коштинья
17
Роман Яремчук
59′
84
Харалампос Костулас
50
Луис Пальма
74′
11
Кристоффер Вельде
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
6
Удары в створ
5
1
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
7
8
Фолы
6
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Балакин
(Украина, Киев)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти