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Вирц не сыграет против «Баварии» в ⅛ финала ЛЧ из-за травмы

Игрок «Байера» Вирц получил травму и не сыграет против «Баварии» в ⅛ финала ЛЧ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Полузащитник «Байера» Флориан Вирц повредил связи правого голеностопа и пропустит несколько недель, включая ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Леверкузена.

Вирц получил травму в матче 25-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (0:2) в субботу. Футболист появился на поле после перерыва, но уже на 59-й минуте тренерский штаб «Байера» был вынужден произвести обратную замену. На медобследовании Вирцу диагностировали повреждение связок правого голеностопа.

«Байер» примет «Баварию» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. В первой игре победу одержали мюнхенцы со счетом 3:0.

В текущем сезоне Виртц провел 39 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.