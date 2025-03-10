Вирц не сыграет против «Баварии» в ⅛ финала ЛЧ из-за травмы

Вирц получил травму в матче 25-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (0:2) в субботу. Футболист появился на поле после перерыва, но уже на 59-й минуте тренерский штаб «Байера» был вынужден произвести обратную замену. На медобследовании Вирцу диагностировали повреждение связок правого голеностопа.