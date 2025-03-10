Вирц не сыграет против «Баварии» в ⅛ финала ЛЧ из-за травмы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Полузащитник «Байера» Флориан Вирц повредил связи правого голеностопа и пропустит несколько недель, включая ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Леверкузена.
Вирц получил травму в матче 25-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (0:2) в субботу. Футболист появился на поле после перерыва, но уже на 59-й минуте тренерский штаб «Байера» был вынужден произвести обратную замену. На медобследовании Вирцу диагностировали повреждение связок правого голеностопа.
«Байер» примет «Баварию» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов во вторник, 11 марта. В первой игре победу одержали мюнхенцы со счетом 3:0.
В текущем сезоне Виртц провел 39 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.