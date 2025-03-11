Топ-клубы в Лиге чемпионов подчиняли себе футбольную стихию. Пора разбираться с последствиями

После первых матчей ⅛ Лиги чемпионов осталось не так уж много интриг: «Арсенал» уничтожил ПСВ, «Астон Вилла» спокойно разобралась с «Брюгге», «Интер» не испытал проблем с «Фейеноордом», «Бавария» неожиданно разгромила «Байер». За ответками этих противостояний можно наблюдать разве что краем глаза.
Зато в самых статусных парах интрига висит такая, что болельщикам «Атлетико», «Реала», «Ливерпуля» и «ПСЖ» впору запасаться валидолом. Сюжет в первых актах этих двух постановках развивался по-разному, но было и кое-что объединяющее — попытка взять игру под контроль.
Делали это команды разными способами. «Реал» разъединил защитную и атакующую линии — опорники Камавинга с Тшуамени располагались неприлично глубоко, а Родриго, Мбаппе, Винисиус и Браим оказались отрезанными от остальной команды. Но для «Реала» это не проблема, если каждый из игроков нападения готов самостоятельно устроить маленькое чудо — лишь доставь им мяч (такая аллюзия на каталонскую МСН — Месси — Суарес — Неймар).
Симеоне не форсировал ситуацию — даже проигрывая 1:2, выпустил вместо Гризманна Ле Нормана и перешел на схему с пятью защитниками. Вероятно, понимал, что главное — не пропустить много в гостях, а на «Метрополитано» будет уже совсем другая игра.
«ПСЖ» показал самый впечатляющий контроль — через тотальное доминирование. Много владел мячом, душил «Ливерпуль» прессингом, регулярно создавал опасные моменты, бил по воротам. И проиграл.
Ну, а контроль в исполнении мерсисайдцев сводился лишь к тому, чтобы получить как можно меньше урона. Сложилось вообще волшебно — спасибо Алиссону и грамотным заменам Слота.
Мы в очередной раз увидели, что контролировать матчи можно по-разному, есть множество попыток подчинить себе строптивую футбольную стихию. Игра остается набором множества непредсказуемых факторов, которые выливаются в счет на табло. И если на длинной дистанции национальных первенств парочка недоразумений вряд ли сильно повлияет на общую картину в турнирной таблице, то в плей-офф Лиги чемпионов любой неосторожный шаг может стать фатальным.
Потому стратегия пресловутого контроля в ответных встречах, где все висит на волоске, может оказаться очень рискованной. Это означает, что командам придется рисковать с первой минуты, а их лидерам — включать полные обороты, так как именно от мастерства конкретных исполнителей сейчас будет зависеть если не все, то очень многое.
То же касается и «Барселоны» с «Боруссией», которым еще предстоит сломить сопротивление очень непростых соперников в лице «Бенфики» и «Лилля».
В половине пар ⅛ почти все уже ясно (хотя и тут оставим место для лигочемпионских внезапностей), зато в оставшихся матчах нельзя пропускать ни минуты. Ведь в каждую из них может произойти историческое событие.
Марк Бессонов