Топ-клубы в Лиге чемпионов подчиняли себе футбольную стихию. Пора разбираться с последствиями

Потому стратегия пресловутого контроля в ответных встречах, где все висит на волоске, может оказаться очень рискованной. Это означает, что командам придется рисковать с первой минуты, а их лидерам — включать полные обороты, так как именно от мастерства конкретных исполнителей сейчас будет зависеть если не все, то очень многое.