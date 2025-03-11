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«Ливерпуль» отомстит за инсайд, а «Атлетико» подарит чудо? Интриги Лиги чемпионов

В ответных матчах ⅛ финала ЛЧ будет жарко.

Источник: Getty Images

Лига чемпионов снова с нами. Во вторник и среду пройдут ответные встречи ⅛ финала, где достаточно интересных интриг. В каком состоянии будет «Барселона», что покажет «Байер», вылетит ли прошлогодний финалист и возникнут ли проблемы у «Реала»?

Оправится ли «Барселона» от шока?

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 11.03.2025, 20:45
Барселона
-
Бенфика
-

Последний тур Ла Лиги команда не играла. Матч перенесли из-за смерти доктора «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Так что можно только догадываться о психологическом состоянии игроков, которые потеряли товарища. Ведь он действительно был близок с многими футболистами, которые сразу после публично выступили с соболезнованиями. Понятно, что вряд ли трагедия принципиально отразится на результате. Наоборот, может мотивировать сыграть не только за себя, но и за ушедшего товарища. С другой стороны, некоторое психологическое преимущество может появиться и у «Бенфики». Ведь эта неделя у них прошла без потрясений. Тем более когда речь идёт всего о преимуществе в один гол. В этой паре пока ничего не ясно.

«Ливерпуль» отомстит за инсайд?

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 11.03.2025, 23:00
Ливерпуль
-
ПСЖ
-

За пару дней до матча авторитетный французский портал L'Équipe сообщил, что в «ПСЖ» якобы в шоке от низкого уровня игры «Ливерпуля» в первом матче команд. Тогда парижане контролировали ход встречи, но умудрились пропустить в концовке единственный мяч. Сами при этом так и не забили. Однако, судя по вбросам через медиа, они уверены в том, что в ответном матче заберут своё. И пройдут в следующий этап. Сможет ли «Ливерпуль» показать, кто на самом деле главный в этом противостоянии?

Шанс «Байера» — в травме Нойера?

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 11.03.2025, 23:00
Байер
-
Бавария
-

«Бавария» пропускала в шести из семи матчей сезона, когда на поле не было Мануэля Нойера. Его не будет и в ответной встрече с «Байером», ведь голкипер потянул мышцу во время празднования в первой игре. Оптимисты уверены: в этом шанс «Байера». Хотя представить камбэк почти невозможно. Понятно, что команда Хаби Алонсо понесётся забивать без особого внимания на оборону. Ульрайх может им в этом помочь. Но проблема и в том, что «Байер» наверняка пропустит. Без этого их тоже трудно представить. Так что шансы на проход дальше после 0:3 и правда минимальны.

Ван Перси быстро попрощается с ЛЧ?

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 11.03.2025, 23:00
Интер
-
Фейеноорд
-

Робин отработал четыре года в штабе «Фейеноорда», скатался в «Херенвен», а перед матчем с «Интером» нидерландца пригласили в родной клуб уже в качестве главного тренера. Отказаться было сложно. Но покорителями Милана они так и не стали. Да, «Милан» прошли, но с прежним тренером, а вот провернуть это же с «Интером» едва ли удастся. Итальянцы создали комфортное преимущество в гостевой встрече и вряд ли упустят его в домашней. За все матчи Лиги чемпионов они пропустили всего раз. То есть восемь «сухих» встреч. Такое не исправил бы даже ван Перси на поле.

Главная сенсация

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 12.03.2025, 20:45
Лилль
-
Боруссия Д
-

«Лилль» в ¼ финала Лиги чемпионов уже не чья-то бурная фантазия, а реальность, которая может вскоре осуществиться. В Дортмунде французы смотрелись очень достойно и привезли во Францию ничью 1:1, а это тот результат, с которым точно можно работать. В Лиге 1 «Лилль» проиграл всего один раз в этом сезоне, попав под крайне мотивированный «ПСЖ». После этого — только победы и вероятное место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Так что «Боруссии» они точно могут испортить настроение. И ведь уже никто не удивится, увидев «Лилль», который проходит прошлогоднего финалиста турнира.

Никто не остановит Эмери?

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 12.03.2025, 23:00
Астон Вилла
-
Брюгге
-

Парадоксально, но тренер, который четырежды выиграл Лигу Европы, только раз за всю карьеру проходил дальше ⅛ финала Лиги чемпионов. И это случилось не с «Севильей», «Спартаком» или «ПСЖ», а со скромным «Вильярреалом». Многие наверняка не забыли все чудеса, которые они творили в сезоне-2021/2022, дойдя до полуфинала. Теперь у Эмери новая возможность во второй раз в карьере зайти в четвертьфинал. Для этого нужно удержать преимущество с колючим, но, кажется, уже со всем смирившимся «Брюгге». Предпосылок, что не получится, не так уж и много.

«Атлетико» и чудо

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 12.03.2025, 23:00
Атлетико
-
Реал
-

Удивительный факт: «Атлетико» ни разу не проигрывал «Реалу» на своём поле в Лиге чемпионов. Собственно, таких встреч было немного. Всего три: в 1959-м (тогда всё закончилось победой хозяев), в 2015-м (ничья) и в 2017-м (снова победа, которая ничего не дала). В том плане, что «Атлетико» всё равно вылетел. Сейчас все ждут, что команда Симеоне включится. Преимущество «Реала» в один мяч действительно совсем не критичное. Правда, смутило поражение «Атлетико» в чемпионате. Но все о нём забудут, если команда впервые сможет не пустить соседа дальше в двухматчевом противостоянии.

Здесь могла быть интрига, но её нет

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 12.03.2025, 23:00
Арсенал
-
ПСВ
-

Хотелось бы найти зацепки, но «Арсенал» закатил семь мячей в ворота ПСВ в первой игре. Из-за уважения к клубу из Нидерландов оставим это место пустым.