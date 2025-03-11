«Ливерпуль» отомстит за инсайд, а «Атлетико» подарит чудо? Интриги Лиги чемпионов

Последний тур Ла Лиги команда не играла. Матч перенесли из-за смерти доктора «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Так что можно только догадываться о психологическом состоянии игроков, которые потеряли товарища. Ведь он действительно был близок с многими футболистами, которые сразу после публично выступили с соболезнованиями. Понятно, что вряд ли трагедия принципиально отразится на результате. Наоборот, может мотивировать сыграть не только за себя, но и за ушедшего товарища. С другой стороны, некоторое психологическое преимущество может появиться и у «Бенфики». Ведь эта неделя у них прошла без потрясений. Тем более когда речь идёт всего о преимуществе в один гол. В этой паре пока ничего не ясно.