ПСЖ обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Боруссией» из Дортмунда и французским «Лиллем» (первый матч — 1:1), «Интер» и «Бавария» встретятся между собой, ПСЖ сыграет с сильнейшим в противостоянии английской «Астон Виллы» и бельгийского «Брюгге» (первый матч — 3:1).