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ПСЖ обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти победил английский «Ливерпуль» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Источник: Reuters

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:0, мяч на 12-й минуте забил Усман Дембеле. В серии пенальти ПСЖ выиграл со счетом 4:1. Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов остался в запасе. В первой встрече в Париже победу со счетом 1:0 одержал «Ливерпуль».

В других матчах игрового дня испанская «Барселона» со счетом 3:1 обыграла португальскую «Бенфику», итальянский «Интер» победил нидерландский «Фейенорд» (2:1), в противостоянии двух германских команд «Бавария» оказалась сильнее «Байера» (2:0). «Барселона», «Бавария» и «Интер» вышли в четвертьфинал.

«Барселона» в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Боруссией» из Дортмунда и французским «Лиллем» (первый матч — 1:1), «Интер» и «Бавария» встретятся между собой, ПСЖ сыграет с сильнейшим в противостоянии английской «Астон Виллы» и бельгийского «Брюгге» (первый матч — 3:1).

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Ливерпуль
0:1
По пенальти: 1:4
Основное время: 0:1 (0:1)
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
12′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
111′
3
Ватару Эндо
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
8
Доминик Собослаи
106′
19
Харви Эллиотт
10
Алексис Макаллистер
90+2′
91′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
101′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
73′
9
Дарвин Нуньес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
46′
90′
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
101′
19
Ли Кан Ин
8
Фабиан Руис
91′
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
120′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
67′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
6
14
Фолы
6
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти