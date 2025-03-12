ПСЖ обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:0, мяч на 12-й минуте забил Усман Дембеле. В серии пенальти ПСЖ выиграл со счетом 4:1. Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов остался в запасе. В первой встрече в Париже победу со счетом 1:0 одержал «Ливерпуль».
В других матчах игрового дня испанская «Барселона» со счетом 3:1 обыграла португальскую «Бенфику», итальянский «Интер» победил нидерландский «Фейенорд» (2:1), в противостоянии двух германских команд «Бавария» оказалась сильнее «Байера» (2:0). «Барселона», «Бавария» и «Интер» вышли в четвертьфинал.
«Барселона» в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Боруссией» из Дортмунда и французским «Лиллем» (первый матч — 1:1), «Интер» и «Бавария» встретятся между собой, ПСЖ сыграет с сильнейшим в противостоянии английской «Астон Виллы» и бельгийского «Брюгге» (первый матч — 3:1).
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.