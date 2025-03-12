Доннарумма снова показал, что он гениален в сериях пенальти. «ПСЖ» вышиб «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

Сложно было представить, что и в ответном матче «Ливерпуль» сыграет так же плохо, как и неделю назад в Париже. На «Парк де Пренс» же не было какого-то желания отсидеться сзади или запарковать автобус — Алиссону пришлось геройствовать только потому, что его партнеры выдали, пожалуй, худший матч в сезоне.
Лучшей иллюстрацией этому был Мохамед Салах — игрок, разрывающий в этом сезоне АПЛ и являющийся главным претендентом на «Золотой мяч», не мог ни принять простейшую передачу, ни отдать элементарный пас на пять метров ближнему партнеру, ни уж тем более обыграть соперника один в один и как-то обострить. В какой-то момент в голове была одна мысль: «Да уберите вы уже его наконец с поля!» К счастью, у главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота хватило характера заменить Салаха, и, что символично, именно вышедший вместо египтянина Харви Эллиот забил победный гол.
Было очевидно, «Ливерпуль» добавит, особенно учитывая энергетику «Энфилда». Интрига была в том, насколько сильно, а также как на это отреагирует «ПСЖ» и как эти изменения скажутся на рисунке игры — она точно не должна была получиться такой же односторонней, как в Париже. В чем-то это даже могло пойти на пользу гостям, поскольку по итогу первого матча было впечатление, что «ПСЖ», пожалуй, не хватает старой доброй классической «девятки», которая могла бы зарешать внутри штрафной и конвертировать все это давление в голы. А вот в более обоюдоостром сценарии ребятам вроде Усмана Дембеле или Хвичи Кварацхелии должно быть более комфортно.
Для чистоты эксперимента обе команды вышли в тех же стартовых составах. То, что «Ливерпуль» в этот вечер абсолютно другой, нежели неделю назад, стало понятно уже на 1-й минуте, когда Диого Жота так пошел в прессинг, что сочно залепил по ноге Ашрафу Хакими. А, например, к исходу 19-й минуты хозяева нанесли семь ударов по воротам, правда, всего один из них пришелся в створ — Ибраима Конате едва не запустил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной. Но в любом случае давление на ворота «ПСЖ» было ощутимым, и в одном из моментов парижанам просто повезло, когда Нуну Мендеш успел подставить ногу под удар Салаха — угол был пустой, и Джанлуиджи Доннарумма был уже отыгран.
С другой стороны, оправдались предположения о том, что в таком сценарии динамичному атакующему трио гостей будет проще находить свои шансы на свободном пространстве. Да, в случае с голом Дембеле «ПСЖ» повезло, что Алиссон и Конате не разобрались и вдвоем пошли на один мяч, но сама стилистика и геометрия атаки были показательными. И таких выпадов было несколько. Хвича своевременными передачами выводил один на один сначала Брэдли Барколя, а потом Дембеле, но те свои возможности довольно бездарно запороли (не отрицая, конечно, заслуг Алиссона).
Правда, оба момента, созданные Хвичей, пришли после легких и необязательных потерь «Ливерпуля» в центре поля. Стоило хозяевам их исключить, как «ПСЖ» стало гораздо труднее. Да и в принципе Слот и его помощники провели хорошую работу в перерыве, как это обычно и происходит по ходу этого сезона.
Красные поймали волну — здесь помог и гол Доминика Собослаи, пусть и справедливо отмененный из-за офсайда — и местами «ПСЖ» приходилось совсем тяжело. А группа атаки если и помогала обороне, то в буквальном смысле — как, например, Кварацхелия, вынесший мяч из пустых ворот в одном из моментов, — но не в креативном. До того, как тот же Хвича едва не закрутил мяч в дальний угол на 87-й минуте, атакующая статистика гостей во втором тайме была следующей — 0,03 xG и один удар в сторону ворот.
Впрочем, та самая волна, пойманная «Ливерпулем» в первые 20−25 минут второго тайма, тоже постепенно сошла на нет, и в этом смысле дополнительное время выглядело вполне логичным продолжением этого соперничества.
Овертайм — всегда особенная история. «Ливерпуль» довольно быстро перешел в режим «главное — не обрезаться и не ошибиться», тогда как «ПСЖ» все же пытался найти свои шансы и даже соорудил несколько неплохих моментов. Лучший был у Дембеле, но его удар в дальний угол вытащил Алиссон.
И это даже немного удивительно, потому что как раз гости могли в теории больше ждать послематчевых пенальти — до этого вечера Доннарумма за карьеру выиграл четыре серии из пяти, тогда как Алиссон только три из семи. Теперь эта статистика Джиджи выглядит еще более впечатляюще — пять из шести. Итальянец внешне легко потащил два удара — от Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса.
«ПСЖ» продолжает свой европейский поход и в четвертьфинале, вероятнее всего, сыграет с «Астон Виллой», тогда как «Ливерпуль» теперь может сконцентрироваться на АПЛ (ну и заодно забрать Кубок лиги, чтобы было не так обидно — финал против «Ньюкасла» в это воскресенье).
Автор: Дмитрий Гирин