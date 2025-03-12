Доннарумма снова показал, что он гениален в сериях пенальти. «ПСЖ» вышиб «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

Было очевидно, «Ливерпуль» добавит, особенно учитывая энергетику «Энфилда». Интрига была в том, насколько сильно, а также как на это отреагирует «ПСЖ» и как эти изменения скажутся на рисунке игры — она точно не должна была получиться такой же односторонней, как в Париже. В чем-то это даже могло пойти на пользу гостям, поскольку по итогу первого матча было впечатление, что «ПСЖ», пожалуй, не хватает старой доброй классической «девятки», которая могла бы зарешать внутри штрафной и конвертировать все это давление в голы. А вот в более обоюдоостром сценарии ребятам вроде Усмана Дембеле или Хвичи Кварацхелии должно быть более комфортно.