«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в ⅛ финала турнира.