«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Атлетико»: Облак, Хименес, Лангле, Мандава, Льоренте, Барриос, Галлахер, Де Пауль, Гризманн, Альварес, Симеоне.
«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Асенсио, Менди, Модрич, Родриго, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в ⅛ финала турнира.