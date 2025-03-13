«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Мяч на 1-й минуте забил Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Реал» — 4:2.