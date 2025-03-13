Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ⅛ финала команда была сильнее «Атлетико».

Источник: Reuters

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Прошлогодний победитель футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал» на гостевом стадионе в серии пенальти обыграл представителя Испании «Атлетико» в ответном матче ⅛ финала турнира и вышел в четвертьфинал.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Мяч на 1-й минуте забил Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Реал» — 4:2.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1.

В финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» со счетом 2:0 обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда. Мадридская команда выиграла трофей в 15-й раз, что является рекордом соревнования.

Атлетико
1:0
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:0 (1:0)
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
12.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Конор Галлахер
1′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
70′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
115′
19
Хулиан Альварес
15
Клеман Лангле
68′
91′
24
Робен Ле Норман
23
Рейнилдо Мандава
98′
3
Сесар Аспиликуэта
114′
4
Конор Галлахер
85′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
90′
16
Науэль Молина
7
Антуан Гризманн
89′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
66′
89′
10
Анхель Корреа
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
120′
23
Ферлан Менди
83′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
65′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
59′
115′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
39′
65′
17
Лукас Васкес
115′
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
10
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти