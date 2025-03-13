«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Прошлогодний победитель футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал» на гостевом стадионе в серии пенальти обыграл представителя Испании «Атлетико» в ответном матче ⅛ финала турнира и вышел в четвертьфинал.
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Мяч на 1-й минуте забил Конор Галлахер. На 70-й минуте нападающий «Реала» Винисиус не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Реал» — 4:2.
Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1.
В финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» со счетом 2:0 обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда. Мадридская команда выиграла трофей в 15-й раз, что является рекордом соревнования.