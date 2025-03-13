Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

ТАСС, 13 марта. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал» сыграет с английским «Арсеналом» в четвертьфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля. Сильнейший в этой паре в полуфинале сыграет с победителем противостояния между французским «Пари Сен-Жермен» и английской «Астон Виллой».
Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов германская «Боруссия» из Дортмунда в четвертьфинале сыграет с испанской «Барселоной». Сильнейший в этой паре в полуфинале встретится с лучшим в противостоянии между германской «Баварией» и итальянским «Интером».
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финальном матче «Боруссию» со счетом 2:0. Мадридская команда завоевала 15-й титул и является рекордсменом по количеству побед в турнире.