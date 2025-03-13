Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов германская «Боруссия» из Дортмунда в четвертьфинале сыграет с испанской «Барселоной». Сильнейший в этой паре в полуфинале встретится с лучшим в противостоянии между германской «Баварией» и итальянским «Интером».