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Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Первые матчи ¼ финала состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Источник: adidas

ТАСС, 13 марта. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал» сыграет с английским «Арсеналом» в четвертьфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля. Сильнейший в этой паре в полуфинале сыграет с победителем противостояния между французским «Пари Сен-Жермен» и английской «Астон Виллой».

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов германская «Боруссия» из Дортмунда в четвертьфинале сыграет с испанской «Барселоной». Сильнейший в этой паре в полуфинале встретится с лучшим в противостоянии между германской «Баварией» и итальянским «Интером».

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финальном матче «Боруссию» со счетом 2:0. Мадридская команда завоевала 15-й титул и является рекордсменом по количеству побед в турнире.