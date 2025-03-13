«Атлетико» идеально сыграл против «Реала». Но проклятие продолжает действовать

«Атлетико» за последние 11 лет четыре раза вылетал от соседа по столице из Лиги чемпионов, все под руководством аргентинского специалиста. Естественно, очередная попытка справиться с великаном обязывает тренера придумать, как можно победить теперь. И он придумал. Серьезно, хозяева провели практически идеальный матч и допустили всего одну ошибку — начиная уставать, в середине второго тайма разок не успели сесть в оборону и получили пенальти. Спасибо Винисиусу, который провел один из худших вечеров в карьере и Облаку с точки не забил. В остальном — эталонные два часа в исполнении монстров Симеоне.