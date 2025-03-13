«Атлетико» идеально сыграл против «Реала». Но проклятие продолжает действовать

«Атлетико» и «Реал» исполнили самый драматичный сюжет всей ⅛ финала текущей Лиги чемпионов. Им вообще часто не хватает основного времени, чтобы выявить сильнейшего. В главном еврокубке в том числе. Помните два финала в середине 2010-х? Один продлился 120 минут, другой докатился до серии пенальти.
Новая глава противостояния и правда получилась наиболее эмоциональной среди всех пар стадии. «ПСЖ» и «Ливерпуль» где-то рядом, но все же отстают — не так неистово кипело на поле именно в плане атмосферы вражды, а послематчевые 11-метровые прошли в штатном режиме. В Мадриде сложилось иначе.
Симеоне, надо сказать, великолепно подготовился к ответной встрече. В принципе, ожидаемый стартовый план: накинуться на оппонента с первых секунд и постараться забить, а при обороне отключить прессинг на чужой половине поля и держать организованные 4−4−2. Вряд ли Диего ожидал, что Куртуа пропустит уже на 27-й секунде, но это обстоятельство не предполагало корректив. Идея сработала.
«Атлетико» за последние 11 лет четыре раза вылетал от соседа по столице из Лиги чемпионов, все под руководством аргентинского специалиста. Естественно, очередная попытка справиться с великаном обязывает тренера придумать, как можно победить теперь. И он придумал. Серьезно, хозяева провели практически идеальный матч и допустили всего одну ошибку — начиная уставать, в середине второго тайма разок не успели сесть в оборону и получили пенальти. Спасибо Винисиусу, который провел один из худших вечеров в карьере и Облаку с точки не забил. В остальном — эталонные два часа в исполнении монстров Симеоне.
У «Реала» без учета 11-метрового за 120 минут набралось 0,36 ожидаемых гола и ни одного явного голевого момента. Ни одного, ноль! Тому же Вини «Атлетико» коллективно устроил настоящий кошмар — у бразильца 14 попыток дриблинга и лишь три успешных, 15 проигранных единоборств и 26 потерь. Анчелотти сам себе в ногу ударил, заменив не его, а Родриго во втором тайме. Хотя про удары в собственные ноги позже, эта тема еще раскроется по полной.
У Симеоне, в отличие от Карло, нет и не может быть изобилия звезд вроде Мбаппе, Беллингема и прочих. Чтобы нивелировать разницу в классе и среднем уровне футболистов, приходится разрабатывать многослойные и объемные стратегии, поэтому прошедшим вечером Диего решил не просто отсидеться, а взять соперника свежестью. Первую замену аргентинец сделал аж на 85-й минуте. «Реал» к тому моменту совершил уже четыре перестановки.
И все у «Атлетико» работало, все получалось. Но вмешались сантиметры. Какая-то абсолютно бредовая помарка, ставшая в некоторой степени роковой. Хулиан Альварес блестяще смотрелся весь матч и умудрялся пыхтеть в рывках незадолго до серии. УЕФА не зря признала его лучшим игроком встречи. Аргентинец пошел бить пенальти вторым и попытку, как сначала показалось, реализовал. А потом главный судья послушал ВАР и гол отменил — нападающий дважды коснулся мяча. Катастрофа.
Конечно, дальше в перекладину бахнул и Льоренте, но психологическое преимущество у «Реала» появилось именно после двойного касания Альвареса. Да и без него ошибка Маркоса не приговорила бы «индейцев». Дело опять в чем-то совершенно необъяснимом. Можно успешно изучать космос и океан, стремительно развивать искусственный интеллект и медикаментозно продлевать среднюю продолжительность человеческой жизни. Но понять, как Мадрид из раза в раз делает такое в Лиге чемпионов — нереально.
Снова чудеса. И трагедия для противника. То Рамос сравняет за мгновения до свистка, то Хуанфран в штангу ударит в решающем ударе послематчевой серии, то вот новый, более экстравагантный способ казни коллеги по дерби. Идеальный матч «Атлетико». Но идеального осуществления плана против современного «Реала» в ЛЧ мало, необходимо что-то сверх. Либо везения. Либо тотального превосходства, как у «Сити» в сезон требла. Либо и того и другого. Симеоне пока недостающего компонента не нашел. Се ля ви.