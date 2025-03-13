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Доннарумма признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0, 4:1 — по пенальти) итальянец отразил два удара в створ и отбил два пенальти в серии 11-метровых.

Также на награду претендовали нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан и игрок бирмингемской «Астон Виллы» Марко Асенсио.

Ливерпуль
0:1
По пенальти: 1:4
Основное время: 0:1 (0:1)
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
12′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
111′
3
Ватару Эндо
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
8
Доминик Собослаи
106′
19
Харви Эллиотт
10
Алексис Макаллистер
90+2′
91′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
101′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
73′
9
Дарвин Нуньес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
46′
90′
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
101′
19
Ли Кан Ин
8
Фабиан Руис
91′
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
120′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
67′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
6
14
Фолы
6
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти