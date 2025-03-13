Доннарумма признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0, 4:1 — по пенальти) итальянец отразил два удара в створ и отбил два пенальти в серии 11-метровых.
Также на награду претендовали нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан и игрок бирмингемской «Астон Виллы» Марко Асенсио.