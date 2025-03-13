УЕФА подтвердил: гол Альвареса отменили верно. Но это правило хотят пересмотреть

Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» завершился скандалом. В послематчевой серии пенальти, в которой «Королевский клуб» победил 4:2, решающим стал эпизод с ударом нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Реализованную попытку не засчитали из-за двойного касания.
УЕФА поддержал решение
Эпизод оказался спорным — на повторах двойное касание сразу заметить было сложно. Тренер «Атлетико» Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции был в ярости. «Судья сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробить. Но я посмотрел повтор: мяч не двигался. Вы видели два касания? Не бойтесь, скажите. Видели или нет? Поднимите руку, если да! Кто видел два касания? Поднимите руку! Поднимайте руки те, кто видел эти два касания Хулиана! Никто? Ну что ж, понятно, закончим на этом, спасибо», — заявил Симеоне.
В Испании разгорелся скандал. «Очень обидно, что в 2025 году мы 35 минут сидим и гадаем, видели мы двойное касание или нет. Должно быть увеличительное стекло, которое прояснит все, чтобы не осталось места для “я думаю” или “мне кажется”. Решение должно быть однозначным. Полагаю, судя по тому, как подлетел мяч, такая вероятность есть, но… В 2025 году должно быть то, что без сомнений укажет на решение», — цитирует As бывшего футболиста «Атлетико» и сборной Испании Кико.
Поставить точку в истории мог только УЕФА. Союз отреагировал оперативно — оценил ситуацию уже на следующий день. «Хотя и незначительно, игрок коснулся мяча опорной ногой, прежде чем ударить по нему. Согласно действующему правилу, ВАР должен был вызвать судью, чтобы тот просигнализировал, что гол следует отменить», — сказано в заявлении организации.
Однако в Союзе учли масштаб скандала и пообещали начать консультации, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем: «УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), чтобы определить, следует ли пересматривать правило для случаев, когда двойное касание было очевидно непреднамеренным».
Не первая ситуация
Правила однозначно нуждаются в корректировке, поскольку подобные эпизоды периодически вызывают споры. Случай Альвареса — не единственный в мировом футболе. Но за двойное касание наказывали не всех.
Так, в 2022 году в финале чемпионата мира Лионель Месси реализовал 11-метровый удар с аналогичным нарушением. Но тогда гол не отменили — ВАР даже не вмешался. Также двойное касание допустил Антуан Гризманн в 2017 году в матче Лиги чемпионов — против того же «Реала».
Подобный скандал был и в России. В 2023 году нападающий «Спартака» Александр Соболев в кубковом матче против «Краснодара» (2:3) заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако арбитр встречи Евгений Буланов отменил взятие ворот после вмешательства ВАР — как раз из-за двойного касания.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль тогда жестко раскритиковал ситуацию: «Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне — это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае — при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд».
В послематчевой серии пенальти кроме Альвареса удары не реализовали Маркос Льоренте и Лукас Васкес. В ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом».
Артем Белинин