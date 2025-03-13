УЕФА подтвердил: гол Альвареса отменили верно. Но это правило хотят пересмотреть

Эпизод оказался спорным — на повторах двойное касание сразу заметить было сложно. Тренер «Атлетико» Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции был в ярости. «Судья сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробить. Но я посмотрел повтор: мяч не двигался. Вы видели два касания? Не бойтесь, скажите. Видели или нет? Поднимите руку, если да! Кто видел два касания? Поднимите руку! Поднимайте руки те, кто видел эти два касания Хулиана! Никто? Ну что ж, понятно, закончим на этом, спасибо», — заявил Симеоне.