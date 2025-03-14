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«Целе» Пруцева и Иосифова пропустил 5 голов от «Лугано», но вышел в четвертьфинал Лиги конференций

Словенский «Целе» победил «Лугано» по пенальти в ответном матче ⅛ финала Лиги конференций со счетом 3:1.

Источник: Getty Images

Команды устроили перестрелку в основное и дополнительное время, забив друг другу 9 мячей.

«Целе» смог спастись в основное время благодаря голу на 90+4 минуте, сократив разрыв до одного мяча — 3:4 (первая игра — 1:0 в пользу словенцев).

В дополнительное время команды по разу огорчили друг друга, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Целе».

Российские футболисты словенцев Егор Пруцев и Никита Иосифов не принимали участия в игре.

В других матчах «Юргорден» прошел «Пафос» (0:1, 3:0), «Ягелонния» — «Серкль Брюгге» (3:0, 0:2), а «Рапид» выбил «Борац» (1:1, 2:1).

Лугано
5:4
По пенальти: 1:3
Основное время: 4:3 (3:1)
Целе
Футбол, Лига конференций, 1/8 финала
13.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Arena Thun (Stockhorn)
Главные тренеры
Маттиа Крочи-Торти
Альберт Риера
Голы
Лугано
Хадж Махмуд
(Георгиос Куциас)
21′
Георгиос Куциас
(Ренато Штеффен)
42′
Даниэль Дос Сантос
(Уран Бислими)
44′
Георгиос Куциас
(Ренато Штеффен)
80′
Усман Думбия
(Маттиа Дзанотти)
118′
Целе
Свит Сешлар
(Армандас Кучис)
40′
Тамар Светлин
(Жан Карничник)
68′
Армандас Кучис
90+5′
Хуанхо Ньето
97′
Составы команд
Лугано
1
Амир Саипи
5
Альбиан Хайдари
90+4′
17
Ларс Лукас Маи
46
Маттиа Дзанотти
25
Уран Бислими
11
Ренато Штеффен
114′
23
Милтон Валенсуэла
102′
26
Мартим Маркес
8
Анто Гргич
102′
20
Усман Думбия
27
Даниэль Дос Сантос
51′
63′
21
Янис Киминьяни
114′
29
Хадж Махмуд
90′
22
Айман Эль Вафи
70
Георгиос Куциас
61′
88′
93
Каспер Пршибилко
Целе
41
Рикарду Силва
114′
2
Хуанхо Ньето
3
Дамьян Вуклишевич
23
Жан Карничник
44
Лукаш Бейгер
88
Тамар Светлин
105′
11
Свит Сешлар
19
Марк Забуковник
4
Марко Дулка
46′
16
Марио Квешич
35
Логан Делорье-Шобе
24′
46′
7
Алеша Матко
47
Армандас Кучис
117′
30
Эдмилсон
Статистика
5
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
19
Фолы
20
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Трейманис
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти