«Целе» Пруцева и Иосифова пропустил 5 голов от «Лугано», но вышел в четвертьфинал Лиги конференций

Команды устроили перестрелку в основное и дополнительное время, забив друг другу 9 мячей.
«Целе» смог спастись в основное время благодаря голу на 90+4 минуте, сократив разрыв до одного мяча — 3:4 (первая игра — 1:0 в пользу словенцев).
В дополнительное время команды по разу огорчили друг друга, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Целе».
Российские футболисты словенцев Егор Пруцев и Никита Иосифов не принимали участия в игре.
В других матчах «Юргорден» прошел «Пафос» (0:1, 3:0), «Ягелонния» — «Серкль Брюгге» (3:0, 0:2), а «Рапид» выбил «Борац» (1:1, 2:1).