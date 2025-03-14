Исторический успех Хайкина и драматичный вылет Моуринью. Есть все участники ¼ финала ЛЕ

Команда Жозе Моуринью должна была превратить «минус два» в «плюс» или как минимум дотянуть до серии пенальти. И ведь сделала это! Не зря Особенный советовал шотландцам не праздновать раньше времени. В Стамбуле турки неожиданно проиграли — 1:3. А в Глазго «Фенербахче» не нанёс за 44 минуты ни одного удара в створ. Запомнился разве что эпизод с падением Талиски то ли на пенальти, то ли на штрафной, но судья, как ни удивительно, проигнорировал очевидный удар по ноге и наказал бразильца за симуляцию. И вдруг перед перерывом «Фенер» забил! После кросса с левого фланга волшебный удар исполнил Шиманьски — с лёта, под перекладину.