«Барса» — лучшая команда мира на сегодня. Вот почему

Команда Флика дважды не справилась с «Атлетико», дождалась нового шанса и всё-таки добилась своего. И это снова про «барселонский» голод. Флик дал команде это чувство и при этом очень грамотно им управляет. С этим бывали трудности, но в целом по ходу сезона немец всё лучше и лучше контролирует состояние своей команды. Когда нужно, он может её придержать, чтобы поберечь силы и энергию. Когда нужно, наоборот, отпускает, и мы видим разгромы и бесконечный атакующий полёт.