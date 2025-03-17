Уткин: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» могли бы играть в общем этапе Лиги чемпионов

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в Российской Премьер-Лиге, то есть петербургский “Зенит”, московский “Спартак” и “Краснодар”, могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов. Может также столичное “Динамо”, если усилит состав. Мне кажется, что эти клубы без проблем выступали бы в европейских кубках», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».
С сезона-2024/2025 Лига чемпионов проводится по новой схеме. Сейчас команды не разделены на несколько отдельных групп, а выступают в одном общем этапе. В ¼ финала турнира этого сезона сыграют «ПСЖ», «Астон Вилла», «Арсенал», «Реал» Мадрид, «Барселона», «Боруссия» Дортмунд«, “Бавария” и “Интер”. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский “Реал”. В финале прошлого розыгрыша турнира “сливочные” обыграли дортмундскую “Боруссию” (2:0).