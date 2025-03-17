Уткин: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» могли бы играть в общем этапе Лиги чемпионов

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в Российской Премьер-Лиге, то есть петербургский “Зенит”, московский “Спартак” и “Краснодар”, могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов. Может также столичное “Динамо”, если усилит состав. Мне кажется, что эти клубы без проблем выступали бы в европейских кубках», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».