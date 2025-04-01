«Барселона» будет вынуждена отзаявить Щенсного из Лиги чемпионов ради тер Штегена — ESPN

Ранее стало известно, что восстановление Марка-Андре тер Штегена проходит с опережением графика. Травмировавший колено в октябре прошлого года голкипер уже провёл первую тренировку с клубом. Отмечается, что Войцех Щенсны и Марк-Андре тер Штеген могут одновременно быть заявлены на матчи Ла Лиги.