Колосков: представитель Германии считает полезным допуск российских команд к турнирам

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Почетный член Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) немец Карл-Хайнц Румменигге в кулуарах конгресса организации высказал мнение, что допуск российских команд к международным турнирам будет полезен для мирового футбола. Об этом ТАСС рассказал почетный член УЕФА и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Конгресс УЕФА прошел 3 апреля в Белграде. Колосков как почетный член организации посетил его лично.
«Я давно не был на конгрессах, лет пять, пандемия, потом закрытие границ. Была единственная возможность, поскольку виза не требуется, также прямой рейс, — сказал Колосков. — Повидал своих коллег, почетных президентов из Норвегии, Италии, Мальты, Нидерландов, а также других стран. Членов исполкома знаю мало, потому что состав во многом изменился по сравнению с тем, что был, из делегатов и руководителей федераций кто-то остался, мы пообщались. Многие подходили, например, представители Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга, даже Англии. Нормальные и хорошие разговоры получились».
«Но самый теплый, наверное, разговор получился у меня с Карлом-Хайнцом Румменигге, он спрашивал, как дела. Я сказал, что, слава богу, у меня в порядке, но все никак не можем вернуться к официальным соревнованиям. Вот его дословная фраза: “Возвращение российских команд было бы очень полезным делом для мирового футбола”. Многие говорили теплые слова, но не буду конкретизировать, чтобы их не подставлять перед политическими деятелями, — добавил почетный президент РФС.
Колосков рассказал, чем занимались российские представители на конгрессе УЕФА: «Несколько встреч было у президента РФС Александра Дюкова с руководителями различного ранга, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов активно работал, [президент Российской премьер-лиги] Александр Алаев по своей линии тоже работал. Все активно действовали. Но общее настроение выразил Румменигге — Россию нужно возвращать к международным соревнованиям».
«Для меня приезд в Белград был еще очень символичным. Потому что 80 лет назад, в мае 1945 года, мой отец закончил войну в Белграде. Конечно, даже за это выпил рюмочку с моими друзьями. Если говорить про организацию конгресса, то УЕФА был хорош, конечно. Организация была безупречной. Меня как почетного члена встретили у трапа самолета, шикарная машина, сопровождение, все формальности соблюдены. На конгрессе тоже было все хорошо украшено, великолепная концертная программа, банкет. Сами отчеты и доклады показали, что УЕФА находится в очень стабильном положении, неслучайно президент организации Александер Чеферин в своем время рассуждал философски о гармонизации всего, что происходит. Финансовое положение — лучше не придумаешь, одна Лига чемпионов много приносит», — заключил Колосков.