Колосков: представитель Германии считает полезным допуск российских команд к турнирам

«Для меня приезд в Белград был еще очень символичным. Потому что 80 лет назад, в мае 1945 года, мой отец закончил войну в Белграде. Конечно, даже за это выпил рюмочку с моими друзьями. Если говорить про организацию конгресса, то УЕФА был хорош, конечно. Организация была безупречной. Меня как почетного члена встретили у трапа самолета, шикарная машина, сопровождение, все формальности соблюдены. На конгрессе тоже было все хорошо украшено, великолепная концертная программа, банкет. Сами отчеты и доклады показали, что УЕФА находится в очень стабильном положении, неслучайно президент организации Александер Чеферин в своем время рассуждал философски о гармонизации всего, что происходит. Финансовое положение — лучше не придумаешь, одна Лига чемпионов много приносит», — заключил Колосков.